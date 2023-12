Le famiglie degli ostaggi israeliani in piazza con la Torah

“Continuate a liberare le persone sequestrate”

Milano, 1 dic. (askanews) – Le famiglie degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas hanno manifestato per chiedere che si continui a rilasciare le persone sequestrate. La protesta è avvenuta nel giorno in cui è scaduta la tregua fra Israele e Hamas e sono ripresi i bombardamenti, nella piazza di Tel Aviv ormai ribattezzata “piazza degli ostaggi”. Qui sono state portate decine di Torah, tante quante il numero delle persone ancora sequestrate dal 7 ottobre.lan Zecharya è il padre della 28enne Eden Zecharya: “Chiediamo al nostro governo, chiediamo ad Hamas, a tutti, di sedersi e trovare un modo per continuare a rilasciare altri ostaggi. Hanno iniziato con il rilascio di donne e bambini, ma non è finita, Eden era così vicina ad essere rilasciata, lei e altre giovani donne, che sono lì”, diceGenia Zohar è zia di Omer Neutra, 22 anni: “Sono giorni difficili, aspettiamo che vengano rilasciati altri ostaggi, speriamo che questa volta rilascino i soldati e tutti, preghiamo perché tornino, con l’aiuto di Dio”.