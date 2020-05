Le favole non accadono solo a Whuan

Scontro tra Ue e Cina sull’origine del coronavirus: basta definite fantasie un virus perché i fantasmi non esistono . In merito alla questione il Finantial Time scrive: “l’Ue ha accusato la Cina di censurare un articolo co-firmato dal suo ambasciatore a Pechino e pubblicato sul China Daily”, voce del Pcc, “rimuovendo un riferimento allo scoppio del coronavirus in Cina”.

“È deplorevole vedere che la frase sulla diffusione del virus è stata modificata”, ha detto Nicolas Chapuis, ambasciatore europeo a Pechino. La parte dell’articolo rimossa indicava che “il coronavirus si è originato in Cina e poi si è diffuso nel resto del mondo”. Il Finantial Times scrive che “l’editoriale, che è stato pubblicato mercoledì sul China Daily, è stato cofirmato dagli ambasciatori in Cina degli Stati membri dell’Ue”. Il Financial Times sottolinea che “la censura è l’ultimo esempio degli sforzi di Pechino per far fronte a chi l’accusa di avere gestito male i primi giorni della pandemia, che si ritiene abbia avuto inizio nella città cinese di Wuhan alla fine del 2019”. Un tema caldo che tocca anche gli Stati Uniti, con il presidente Trump che da settimane ha puntato il dito contro Pechino e la sua narrativa sul coronavirus.

Della vicenda si è occupato anche Politico.eu che rivela altri dettagli, citando “un portavoce del servizio di azione esterna della Ue che si è rammaricato che la lettera originale non sia stata pubblicata integralmente dal China Daily” e ha “osservato che non poteva essere pubblicata senza il via libera del ministero degli Esteri cinese”. Politico.eu riferisce inoltre che “in segno di malcontento tra i membri dell’Ue, le ambasciate a Pechino di Paesi come Germania, Francia e Italia hanno pubblicato la lettera completa con riferimento alla malattia originata in Cina e che poi si è diffusa da lì nel mondo”. Finiamola con questa assurdità del pipistrello che infetta il topo che infetta il maiale che infetta l’uomo, perché in duemila anni di occasioni di queste gli animali come questi poveri pipistrelli ne hanno avuto tante e in tutto il mondo, perché non è una specie cinese e le stesse presenze di questo animale sono varie per raccontare che le favole accadano solo a Wuhan.