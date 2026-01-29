Le Fettuccine Alfredo compiono 117 anni: festa nello storico ristorante di Roma

Le Fettuccine Alfredo, uno dei piatti italiani più celebri al mondo, compiono 117 anni e tornano a festeggiare là dove tutto ebbe inizio. L’appuntamento è per la sera del 7 febbraio nello storico ristorante di piazza Augusto Imperatore 30, sede della tradizione fondata da Alfredo Di Lelio I, che inventò il piatto nel 1908 come gesto d’amore per la moglie, provata dal parto del loro primogenito.

Un piatto nato in ambito familiare e diventato simbolo internazionale della cucina italiana, oggi parte integrante di quel patrimonio gastronomico che, insieme alla pizza e ad altre preparazioni iconiche, rientra nel riconoscimento della cucina Made in Italy come patrimonio Unesco.

La tradizione familiare e la serata aperta al pubblico

A celebrare l’anniversario saranno Ines Di Lelio e Chiara Cuomo, eredi di un patrimonio gastronomico e culturale che conserva anche un forte valore affettivo. Le due discendenti di Alfredo Di Lelio I accoglieranno il pubblico nel locale di famiglia per una serata aperta ai clienti, con prenotazione regolare dei tavoli, pensata come un vero compleanno condiviso.

Durante la cena, i partecipanti potranno brindare insieme alle eredi, nipote e pronipote del fondatore, e partecipare al momento simbolico della torta con le candeline, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Musica e sorpresa finale

La serata sarà accompagnata dalla musica del maestro Mapo, che affiancherà la cucina come protagonista dell’evento. Il programma prevede inoltre un gran finale a sorpresa al momento della torta, pensato per chiudere i festeggiamenti in un clima conviviale e celebrativo.

Un anniversario che non riguarda solo un piatto, ma un pezzo di storia della cucina italiana diventata, nel tempo, linguaggio universale.