Le Forche Caudine dell’Occidente

È sempre opportuno definire ciò che accade con uno o più termini che rendano bene il concetto piuttosto che con vocaboli criptici, talvolta poco attinenti. Al momento continua a veleggiare con il vento in poppa la parola resilienza, dall’etimo improbabile, che, a torto o a ragione, varrebbe il significato di resistere e recuperare rilanciando alle avversità. La parola ha preso tanto piede nel linguaggio parlato, finendo per essere usata anche nella denominazione del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Esso era stato messo a punto dal governo per la resurrezione, sia concesso l’uso del termine stante il periodo, a fronte di quanto provocato dalla pandemia. Il conto era stato fatto senza l’oste e così, a causa della guerra in corso, la partita soldi necessari allo scopo, resta aperta per l’Europa e non solo per essa. In altri tempi il periodo attuale, quando la bella stagione ha già cominciato a dar segno di sé, connotata da giornate sempre più luminose e da ciò che ne consegue, si sarebbe inneggiato, più o meno retoricamente, al ripetersi, da che mondo è mondo, della rinascita della natura. Conseguenza immediata: voglia di libertà, gite all’aria aperta e tutto quanto fa riappropriazione della propria vita. Quindi si sarebbe parlato, come molto fa credere che si sia iniziato nuovamente a parlare, di gioia di vivere. Essa è la sorella minore del diritto alla felicità sancito anche dalla costituzione americana. È molto vicina, invece, alla cultura francese che prevede una joie de vivre e definisce chi riesce a interpretare quella parte bon vivant. È credibile, non fosse altro che per scaramanzia, che possa essere opportuno rispolverare quella espressività. Non sembri un voler parlare di corde in casa dell’impiccato, ma alleggerire i toni della diatriba nelle circostanze attuali potrebbe contribuire a far riprendere forza alle popolazioni per poter subito ricominciare. Da dove ripartire, questo sarà il primo ostacolo da superare. Bisogna ammettere che, esaminando senza preconcetti lo stato delle cose, al momento tutti i programmi collocati temporalmente all’inizio del terzo millennio, in Italia come nel resto del mondo, risultano abbastanza compromessi. Ancora più inquietante è la constatazione che non si intravedono sbocchi, né a breve, né a lunga gittata, per le situazioni critiche in essere. Esse, non è superfluo sottolinearlo, non sono solo la guerra e la pandemia. Tanti altri erano i problemi esistenti in precedenza che sono stati accantonati per cause di forza maggiore: inquinamento, clima, lotte tribali e simili. Essi presenteranno il conto appena sarà possibile e comprenderà anche gli interessi. Gli stessi non saranno di poco conto, lo si può affermare già da ora, per quanto sta succedendo a Cernobyl e dintorni. Intanto la volontà di uscire dal pantano da segni di se in tanti modi. Uno che è credibile abbia dato un altro upgrading all’ italian life style, è quanto ha fatto ieri l’ambasciatore italiano in Ucraina, l’Eccellenza Giampiero Zazo, sannita purosangue. Appena ha potuto, ha riportato la sede diplomatica da Leopoli, dove era dovuto riparare, a Kiev. Con tanto di cerimonia ufficiale di reinsediamento, in forma ridotta ma comunque solenne. Facile dire che la classe non è acqua, ma va aggiunto nell’immediato seguito che quell’atteggiamento di fedeltà al dovere da solo allontana le tante accuse che da più parti vengono indirizzate agli italiani, talvolta completamente gratuite. Non sono questo comportamento e altri dello stesso genere bastevoli a incidere sull’esito del conflitto, ma sicuramente concorreranno al raggiungimento dello scopo.

Come spesso accade, fatti che non hanno attinenza diretta con il problema principale, nel caso in specie la guerra, vengono fuori dopo essere stati mantenuti ben coperti per un lungo periodo. Una visione miope aveva per tempo fatto considerare ai più e per tanto tempo i paesi arabi e, in seconda battuta, quelli del Nordafrica, come luoghi eletti per l’estrazione degli idrocarburi.

L’ invasione dell’Ucraina ha fatto scoperchiare il vaso di Pandora, venendo così alla luce del sole, almeno in buona parte, quale sia il potere della Russia in Europa e altrove. Tanto perché tutti i paesi dipendono, anche se in maniera diversa, dalla sua disponibilità a rifornirli di idrocarburi. Non sarebbe produttivo voler tentare di analizzare la problematica che ne consegue proprio in questi giorni: basta e avanza ciò che si apprende dai mezzi dell’informazione. Un particolare può avere un effetto simile a quello dei minivaticini degli astrologi: la parola Pasqua, in aramaico, significa passare oltre. Andrebbe bene, purché per l’Occidente tale passaggio non sia attraverso una versione aggiornata delle Forche Caudine. Rimanendo in tal modo per qualche verso nell’antico Sannio.