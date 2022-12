Le forme sonore di un’economia creativa, oggi a Benevento la presentazione del libro di Rossella Del Prete

Sarà presentato oggi dall’Università degli Studi del Sannio e dal Conservatorio Statale “Nicola Sala” di Benevento, in collaborazione con Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli e Kinetès edizioni, il libro di Rossella Del Prete dal titolo “Le forme sonore di un’economia creativa – Il mercato musicale a Napoli in età moderna (secc. XVII-XIX)”. L’appuntamento è per le ore alle 17 presso la Sala Lettura di Palazzo De Simone in piazza Arechi II a Benevento.

Dopo i saluti di Gaetano Natullo, direttore del Dipartimento DEMM (Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi) dell’Università del Sannio, la parola andrà alla stessa autrice, Rossella Del Prete, ricercatrice di Storia Economica presso l’Unisannio, che introdurrà il suo ultimo lavoro e aprirà il dibattito sull’abilità di creare e far circolare capitale intellettuale in grado di generare guadagno, nuovi posti di lavoro e di promuovere inclusione sociale.

All’incontro interverranno Federica Castaldo, presidente della Fondazione Pietà de’ Turchini, e Giuliana Carbone (dello staff della Fondazione napoletana). A moderare sarà Paologiovanni Maione, docente presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. Le conclusioni saranno affidate alla presidente del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, Caterina Meglio, e al rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora.