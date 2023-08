Le formiche, fonte copiosa di ispirazione di aneddoti, al di là del bene e del male

Gli insetti che vivono in organizzazioni di tipo sociale in grado di sostenere paragoni con il consorzio umano, in questo momento storico come poche altre volte, possono essere di valido aiuto.

Se ben osservate, forniscono importanti spunti di riflessione sull’attuale comportamento dell’umanità o, almeno, di buona parte di essa. È bene tracciare con la mente una specie di reticolo su cui immaginare che si muovano le une e l’altra e tentare di trovare cosa unisca e cosa divida le due comunità. Sarebbe operazione interessante ma dispersiva, per quanto può bastare verificare al momento, quindi può bastare anche la sintesi. Precisamente che per quanto l’organizzazione delle prime sia molto più curata di quella della seconda, in una situazione di crisi quest’ultima reagisca meglio della prima. Ciò conforta, perché sarebbe estremamente increscioso ammettere in assoluto che gli insetti sanno comportarsi sempre meglio degli uomini.

Basta per soffermare per un attimo lo sguardo su un formicaio scoperchiato per rendersi conto che, in una circostanza del genere, le abitanti si comportano, almeno all’ apparenza, fuori di ogni schema razionale. Per gli esseri umani di solito, di fronte a un’ emergenza, la reazione è più pacata. Al dunque e fuor di metafora, al momento è il mondo intero a presentarsi come un nido che è stato scosso con violenza. L’ Italia sta seguendo con perfetto sincronismo tale trend, tanto che la sua impostazione ha finito con il rimanerne del tutto stravolta. Non è un esercizio facile, soprattutto per gli italiani, riconoscere la realtà attuale: il Paese sembra essere diventato un’ enorme ruota per criceto al cui interno gli stessi girano in tondo, seppur in verticale, quindi con maggiore rischio di precipitare nel vuoto.

Ciò che più turba la stabilità di chi ha a cuore le sorti del Paese, gli italiani e non solo loro, è che la politica, senza pudore, più precisamente senza freni inibitori, riesce sempre più a intorbidire le acque facendo salti mortali. Di quelli che sfidano ogni legge della fisica per cercare di unire in un rapporto di causa e effetto tematiche che in comune non potrebbero avere meno. Se questo comportamento fosse riservato a un numero limitato di problemi, la situazione potrebbe essere inquadrata come una manifestazione di delirio di onnipotenza. Solo per completezza, anche la religione cattolica invita a non mescolare sacro e profano. Ancora una volta la chiave di lettura di quanto appena accennato viene fornita dal settore primario, l’Agricoltura, in particolare dalla lavorazione del grano.

Tempi moderni, immediato Dopoguerra, e dall’est dell’Europa iniziarono a arrivare un po’ dappertutto nel Vecchio Continente le trebbie. Erano e sono le stessa macchine azionate da un motore esterno che permettevano di separare nel loro corpo i chicchi di grano dalla spiga che li contiene. Fino a allora i fascetti composti con le stesse venivano sciolte sull’aia, quindi calpestate dalle mucche, facendo si che si liberasse in tal modo la parte edibile dal resto della paglia. Poiché erano macchine abbastanza costose, le trebbie che operavano in una determinata zona erano in numero contenuto e di proprietà di un terzo che le noleggiava dietro compenso.

Il periodo della trebbiatura era contenuto in due mesi scarsi, giugno e luglio, per cui è comprensibile che chi aveva investito in quelle novità cercasse di ottimizzare il loro utilizzo. Meno tollerabile era che, per fare presto, chi offriva quel servizio manomettesse quei congegni, compromettendo il risultato del lavoro di un intero anno. Nel villaggio era additato per adottare un comportamento del genere tale Don Gerolamo, i cui “macchinisti”, cosi erano definiti quanti lavoravano per lui, per far presto non controllavano il corretto funzionamento del Mostro venuto da est. Con il risultato che, alla fine del lavoro, paglia e grano erano di nuovo mischiati nei sacchi. Alzi la mano chi non trova analogie tra il comportamento di quei guastamestieri dei campi e i loro corrispondenti in versione moderna e inurbata, quella che cioè opera prevalentemente a Roma. Stretta la foglia (spiga), larga la via (nella capitale manca, in compenso da scintillio di se a Milano), c’è solo l’ imbarazzo della scelta, per ciascuno degli interessati, di dover esprimere il proprio punto di vista. Questa volta in amicis, anche se solo del giaguaro.