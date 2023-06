Le Frecce Tricolori tornano in Campania: giovedì sorvoleranno Napoli, domenica Pozzuoli

Nell’ambito dell’iniziativa “L’Aeronautica Militare ringrazia l’Italia” nell’anno del centenario della forza armata, la Pattuglia Acrobatica Nazionale sta effettuando un sorvolo su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la forza armata in questi cento anni di storia. Giovedì 29 giugno toccherà a Napoli: alle ore 11 le Frecce Tricolori sorvoleranno lo splendido lungomare partenopeo e saluteranno con la scia tricolore il pubblico ed i numerosi turisti. L’evento clou sarà il “Pozzuoli AirShow, domenica 2 luglio alle ore 17 sul Lungomare Pertini, organizzato dal Comune di Pozzuoli, l’Aeronautica Militare, l’Accademia Aeronautica, e l’Aeroclub di Benevento che culminerà con l’esibizione acrobatica delle Frecce Tricolori. (la prova generale sarà effettuata venerdì 30 giugno) Il programma di domenica prevede il sorvolo dei velivoli dell’Aeroclub di Benevento, a seguire la dimostrazione di ricerca e soccorso in mare di un elicottero HH-139 del 15° Stormo e il gran finale, l’esibizione delle Frecce Tricolori, che ritornano a Pozzuoli dopo l’indimenticabile spettacolo dell’anno scorso. Sul lungomare, sin dal mattino saranno allestiti degli stand promozionali dell’Aeronautica Militare ed una cabina di pilotaggio del velivolo MB339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale per consentire ai visitatori di vivere l’emozione di salire virtualmente a bordo di un velivolo delle Frecce Tricolori. “Siamo orgogliosi di poter offrire questo spettacolo ai nostri concittadini e a tutti gli appassionati – dichiara il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni – Nell’anno del centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare, questa esibizione acrobatica, l’unica in Campania, assume un valore ancora più alto. Avere l’Accademia Aeronautica nella nostra città è un vanto e un onore. Siamo sicuri che anche quest’anno saremo in migliaia con gli occhi rivolti al cielo, con il nostro splendido golfo a fare da scenografia”.