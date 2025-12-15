Le Giornate dell’Emigrazione XVIII edizione: presentazione al Senato venerdì 19 dicembre

Venerdì 19 dicembre, con inizio alle ore 10.00, in Senato, Palazzo Giustiniani, sala Zuccari, la associazione Asmef, guidata da Salvo Iavarone, presenta la XVIII edizione de Le Giornate dell’Emigrazione, rassegna annuale patrocinata dal Ministero per gli Affari Esteri, che si occupa di studiare la storia dell’ emigrazione italiana, nelle sue varie fasi e aspetti sociali e storici. In questa edizione si parlerà di borghi in via di spopolamento, di turismo delle radici. E’ anche prevista una premiazione di studiosi e professionisti italiani, che hanno partecipato al Premio Eccellenza Italiana, in ottobre a Washington, con la regia di Massimo Lucidi, giornalista internazionale, anche lui presente venerdì.

Maurizio Gasparri, Simone Billi, Daniele Kihlgren, imprenditore italo svedese, ideatore di Sextantio, Fiorello Primi, Presidente della Associazione Borghi più belli d’Italia, Angelo Sollazzo, Fondatore e Presidente Emerito di CIM (Confederazione Italiani nel Mondo), Margherita Sarli, DG APT BASILICATA, Giovanni Maria De Vita, consigliere del MAECI, Guido D’ Amico, presidente di Confimpreseitalia.

” I borghi si stanno spopolando, per varie cause, prima fra tutte la difficoltà dei giovani a trovare opportunità di lavoro – dichiara il presidente di ASMEF Salvo Iavarone – cercheremo di capire con quali azioni istituzionali ed economiche si potrà provare ad arginare il problema”.

