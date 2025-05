Le giovani eccellenze di Nocera Inferiore. Quando le idee danno energia al territorio

Viviamo in un tempo di cambiamento incessante e profondo, in cui la leadership autentica non può più basarsi solo su ruoli o titoli. Nasce da questa riflessione la mia rubrica “Mente, Cuore e Macchina: La Nuova Triade della Leadership”, un percorso narrativo dedicato a chi, con visione (Mente), empatia (Cuore) e capacità realizzativa (Macchina), trasforma la complessità del presente in opportunità concrete per il futuro. Un esempio vivido di questa visione è rappresentato dal Premio “Armando Avallone” del Rotary Club Nocera Apudmontem. Giunto all’ottava edizione, questo riconoscimento è molto più di una premiazione: è un atto di fiducia nelle nuove generazioni, un investimento nel capitale umano del nostro territorio. In un contesto in cui le idee giovani sono spesso accolte con scetticismo, il Rotary di Nocera Apudmontem si distingue per il coraggio di credere nei talenti e nelle visioni innovative. Sotto la guida del Presidente Ersilio Trapanese, il Club conferma un impegno concreto nella valorizzazione delle eccellenze locali, celebrando chi, con dedizione e creatività, contribuisce a un futuro migliore. Tra le eccellenze premiate, Andrea Miranda si è particolarmente distinto per il suo percorso e il forte messaggio trasmesso. La sua storia è esempio di determinazione e al tempo stesso manifesto vivente di come la leadership di servizio possa concretizzarsi anche in ambito istituzionale. Con incrollabile volontà, Andrea ha raggiunto un traguardo ambizioso: entrare nel prestigioso corpo diplomatico italiano. Il suo percorso, oggi nelle più alte sfere istituzionali, rispecchia l’essenza stessa del Rotary: servire. Non a caso, il motto rotariano è “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Andrea lo incarna appieno, dimostrando che la vera leadership non risiede nel potere o nel prestigio fine a sé stessi, ma nella capacità di mettere competenze e visione al servizio del bene comune. Nel suo intervento, ha sottolineato come il servizio – specie nella diplomazia – significhi costruire ponti, promuovere il dialogo e contribuire al progresso dei popoli, unendo culture diverse in nome della cooperazione e della pace. Con parole toccanti, ha voluto lanciare un messaggio alle nuove generazioni: «Dedico questo premio a coloro che credono nei loro sogni, nonostante i fallimenti, e vedono nei problemi un’opportunità.» Come disse Martin Luther King Jr.: “Ognuno può essere grande, perché ognuno può servire.”

Accanto ad Andrea, il Premio “Armando Avallone” ha onorato altre tre giovani eccellenze, ciascuna con un contributo unico e significativo:

Giovanni Padovano , fondatore della NECS, premiato per aver creato un’azienda di servizi integrati dedicata agli automobilisti. NECS si distingue per la capacità di coniugare innovazione tecnologica, attenzione al cliente e artigianalità, offrendo soluzioni moderne in un settore in continua evoluzione.

Francesca Trapanese ( Marketing e Mouse ), per la sua capacità di innovare nel campo del marketing e della comunicazione, con progetti creativi e strategie digitali all’avanguardia.

Emanuela, Sofia e Margherita Pavese , dell’Azienda Pavè Farmacie, premiate per aver dato vita a una collezione cosmetica innovativa, nata dall’ascolto delle esigenze dei pazienti. Una linea che unisce scienza, cura e relazione, ponendo il benessere della persona al centro di ogni scelta.

Edizione dopo edizione, il Rotary Club Nocera Apudmontem ribadisce l’importanza di investire nella cultura delle idee, nel coraggio di chi le propone e nella tenacia di chi le realizza. Queste giovani eccellenze dimostrano che il nostro territorio è fertile, ricco di talenti capaci di fare la differenza, animati da uno spirito di servizio che è la vera forza trainante del progresso.