Le guerre del mondo

Nel 1938, a New York, qualcuno pensò di fare uno scherzo, che peraltro riuscì perfettamente, alla popolazione della città e a quanti fossero sintonizzati sul’emittente radiofonica che lo diffuse in diretta. Quel qualcuno era Orson Welles, uomo di cultura che già allora godeva di buona fama come attore, regista, scrittore e altro. Lo scherzo consistette nella radiocronaca in diretta di una consistente invasione di alieni, unicamente frutto della sua fantasia. Quella radiocronaca risultò molto realistica, perciò fù subito presa sul serio da chi si fosse trovato all’ascolto. Da qualche giorno la notizia, questa volta vera, dell’attentato alla pace a 360° compiuto da Trump & C. introducendo dazi in percentuali mostruose sulla quasi totalità di quanto entra negli States, ha dato una scossa all’umanità intera. La cronaca in diretta, questa volta reale, conferma che al momento l’azione è ancora attiva nonostante gli appelli rivolti da molte parti all’attuale inquilino della Casa Bianca perchè desista dal suo proposito. E abbastanza chiaro che si tratta di un enorme shock mediatico autoreferenziale perché intorno all’attuale primo cittadino americano si sta già facendo il vuoto di collaboratori e sostenitori. Oltre al danno che ha solo iniziato a colpire l’intero pianeta, il comportamento dell’aspirante primo attore del film trash in corso di lavorazione prosegue senza intoppi rilevanti. Il protagonista persegue lo scopo di stravolgere l’attuale equilibrio socio politico della Terra, già reso particolarmente debole da una moltitudine di eventi distorcenti di vario genere preesistente al fatto nuovo. Ciò che in tale comportamento risulta ancora più pericoloso è che attenta alla prosecuzione delle opere materiali e immateriali di ogni genere giá in corso, distogliendo dalle stesse l’attenzione anche dei comuni mortali che le eseguono. Ciò accade perchè chi è interessato sul serio a evitare sciagure, dovrebbe continuare a cercare di riportare l’attenzione dell’umanità sui problemi che già da tempo si sta tentando,senza successo, di risolvere. In campagna affermano che, quando si spennano un pollo o una gallina, azione che richiede tempo e energia, pretendere da chi lo fatto di rimettere le stesse laddove sono state tirate via è da scriteriati. La stessa prospettiva si trova davanti chi,al fine di spegnere il fuoco, vi sparge sopra benzina, in tal modo alimentandolo. Sempre nei campi un tempo, per descrivere un assurdo, raccontavano le gesta di una santa proveniente da una famiglia di agricoltori. Una in particolare si faceva notare per singolarità, quella che la descriveva mentre dava da bere agli animali che erano all’interno del pollaio mentre pioveva. Niente di più assurdo, eppure certi fatti succedono ancora oggi, purtroppo tutt’altro che ameni. Quello che sta attraversando di questi tempi la popolazione mondiale ne costituisce una valida testimonianza.