Le Hawaii in fiamme, decine di morti e oltre 11 mila evacuati. Biden manda i marines

lmeno 36 persone sono rimaste uccise negli incendi che hanno colpito l’isola di Maui, nell’arcipelago statunitense delle Hawaii. Lo ha annunciato in un comunicato l’amministrazione della contea di Maui, secondo cui i corpi delle vittime sono stati rinvenuti durante le operazioni di estinzione delle fiamme a Lahaina. “Non ci sono altri dettagli disponibili al momento”, si legge nella nota. Dall’isola sono state gia’ evacuate piu’ di 11 mila persone, come ha reso noto in conferenza stampa il direttore del dipartimento dei Trasporti delle Hawaii Ed Sniffen, aggiungendo che altri 2 mila residenti dovrebbero essere trasferiti al sicuro nella giornata di domani. Altrettanti gli utenti rimasti al buio senza corrente, stando a quanto segnala la Hawaiian Electric Company sul suo sito web. Circa 600 persone hanno trascorso la notte nell’aeroporto locale in attesa del primo volo disponibile.

Tra le aree più devastate, gran parte della comunità di Lahaina, nel Maui occidentale, dove vivono circa 12.000 persone ed è andata distrutta e dove centinaia di famiglie sono state sfollate, come ha indicato il governatore delle Hawaii Josh Green, citato dalla Cnn. Più di 270 strutture pubbliche sono state colpite dagli incendi a Lahaina, come hanno confermato i funzionari della contea, che hanno invitato i turisti a lasciare Lahaina e Maui il prima possibile sui posti aerei disponibili. Secondo le autorità il bilancio di 36 morti potrebbe aggravarsi, mentre tre elicotteri della Guardia costiera e della Marina degli Stati Uniti continuano le ricerche di diversi dispersi. Il presidente americano Joe Biden ha espresso le proprie condiglianze per le vittime degli incendi in corso alle Hawaii, annunciando di aver “ordinato a tutti i mezzi federali disponibili sulle isole di aiutare nella risposta”. “La Guardia nazionale hawaiana ha mobilitato gli elicotteri Chinook per aiutare a spegnere il fuoco e nelle operazioni di ricerca e soccorso sull’isola di Maui – ha precisato in una nota – la Guardia Costiera degli Stati Uniti e la Terza Flotta della Marina stanno supportando gli sforzi di risposta e soccorso. I marines stanno fornendo elicotteri Black Hawk per combattere gli incendi sulla Big Island. Il dipartimento dei Trasporti sta collaborando con le compagnie aeree per evacuare i turisti da Maui, e il dipartimento dell’Interno e il dipartimento dell’agricoltura sono pronti a sostenere gli sforzi di recupero una volta domato l’incendio”.