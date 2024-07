Le imprese cinesi alle prese con il passaggio generazionale, l’Italia fa scuola: missione promossa da Livolsi

Le relazioni commerciali e industriali tra Italia e Cina riprendono slancio. Nel 2024, l’economia cinese mostra segnali di ripresa con una produzione industriale in crescita del 6,1% e un incremento delle vendite del 4,7% nel primo trimestre. Il rimbalzo borsistico di gennaio-febbraio è sostenuto dai numeri dell’economia reale, confermando un clima di fiducia tra gli investitori (fonte: National Bureau of Statistics of China).

Nel maggio 2024, la Cina ha esportato beni per un valore di 4,1 miliardi di dollari e ne ha importati per 2,3 miliardi di dollari dall’Italia, con un saldo commerciale positivo di 1,79 miliardi di dollari, confermandosi quale uno dei principali Paesi di destinazione del nostro export, tra le prime dieci destinazioni a livello globale, primo mercato in Asia e secondo tra i Paesi extra-europei, dopo gli Stati Uniti (fonte: The Observatory of Economic Complexity).

Oltre ai numeri, la Cina esprime la volontà di mantenere buone relazioni commerciali e industriali con l’Italia, approfondendo argomenti che in passato non trovavano spazio nell’agenda politica dei due Paesi come il passaggio generazionale. Il quadro è disegnato da Livolsi & Partners, rappresentante in Italia di diverse organizzazioni governative, associazioni di imprese cinesi e imprese private della provincia dello Zhejiang, che ha organizzato una visita istituzionale in Italia dal 24 al 28 giugno 2024, cui hanno partecipato delegazioni della “Linping New Generation Entrepreneurs Association” e della “Business School of Zhejiang University”.

La “Linping New Generation Entrepreneurs Association” è costituita da imprenditori di seconda e terza generazione, raggruppando circa 100 imprese delle Top 500 della provincia dello Zhejiang. Questi giovani imprenditori si sono confrontati sui temi del passaggio generazionale, per conoscere le esperienze italiane con un incontro istituzionale in Assolombarda e successivamente visitando alcune imprese, alle quali riconoscono il primato della qualità, del design e dell’innovazione, tra cui Dell’Orto, Poliform, Herno, Ducati, Lamborghini.

“Questo evento – afferma Alberto Conforti, responsabile del Dipartimento Internazionalizzazione della Livolsi & Partners – si aggiunge a diverse altre iniziative promosse dalla Livolsi & Partners per migliorare il dialogo Italia-Cina. Abbiamo favorito negli ultimi mesi la cooperazione tra imprese italiane e cinesi con progetti nei settori delle energie rinnovabili, nel tessile, nell’educazione, nell’automazione industriale avanzata, nel farmaceutico e nell’architettura, senza tralasciare l’Information Technology. In tal senso è stato firmato lo scorso mese un accordo con gli organizzatori del “Global Digital Trade Expo”, che si terrà a Hangzhou a settembre, per facilitare lo scambio commerciale tra imprese italiane e cinesi.”

“La provincia dello Zhejiang – sostiene Ubaldo Livolsi, presidente della Livolsi & Partners – dimostra come la Cina possa competere a livello internazionale attraverso innovazione tecnologica, investimenti e qualità produttiva. La cooperazione tra le eccellenze produttive di Italia e Cina può favorire una ripartenza delle relazioni, come testimoniato dal recente viaggio in Cina del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L’intenso lavoro svolto negli ultimi mesi ha reso possibile l’apertura di numerosi progetti di cooperazione nonostante le difficoltà internazionali”.