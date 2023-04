Le imprese di Orlando mettono ancora di buon umore. Quelle degli attuali Rodomonte intristiscono

Quegli italiani che all’inizio del secolo scorso erano emigrati “a Lamerica”, così dicevano, stabilivano una forma di contatto con l’ Italia ascoltando qualcuno di loro che sapeva leggere. Costoro raccontavano il contenuto di qualche articolo comparso su quei giornali che alcuni connazionali più acculturati erano riusciti a editare di là dell’Atlantico. Quando quella platea riferiva le notizie del Bel Paese li apprese a altri connazionali che non erano stati presenti a quelle audizioni suscitava in essi stupore e incredulità. Riusciva a convincerli che quegli scoop riferivano il vero, dicendo con volto più che serio: “sta scritto sul giornale X o Y”, quindi è certamente così”. Sarà successa qualcosa del genere anche lunedì, quando, a metà giornata, è venuta fuori la notizia, riportata come flash estemporaneo, che una compagine del governo, probabilmente dopo aver fatto le degustazioni d’obbligo al Vinitaly, ha dato. La premessa: nei primi giorni di questa settimana, mezzo governo, compreso la Premier, è stata presente al Vinitaly. “Per fare presenza”, come è definito il mettersi in mostra nel villaggio. I test di-vini probabilmente non sono stati tali nel vero senso del termine, ma qualcosa in più. I fumi dell’alcol conseguenti, anche quando hanno agito solo per interposta persona, hanno fatto il loro effetto. Il PNRR è diventato un vero e proprio affaire. Inteso alla maniera in cui tale termine viene usato oltralpe, giorno dopo giorno, gli italiani devono prestare orecchio ai funambolismi verbali di chi li rappresenta. Essi sono a dir poco sgradevoli, in quanto offensivi della intelligenza degli italiani, con l’ unica attenuante che sono stati prodotti da quanti stanno in alto in preda dei postumi di quegli assaggi oversize. In questo inizio settimana parte dei governanti ha dato prova di avere la faccia non tosta, addirittura coriacea. Viene fuori da parte di alcuni rappresentanti del popolo dalla mentalità decisamente deviata, l’ipotesi che il governo possa rinunciare a parte dei fondi che la EU ha messo a disposizione del Paese sulla scorta dell’approntamento e della presentazione di un piano ben programmato. Solo per memoria vale la pena ricordare che dei fondi del Ngeu, una delle tranches più consistenti è stata assegnata a Roma. Una proposta del genere, per onor del vero stroncata sul nascere dalla Capo del Governo, fa pensare a quanto accadeva, circa un secolo fa, a quegli increduli emigranti che “avevano passato l’acqua” prima descritti. C’è di più. I Coltivatori Diretti locali, pur essendo più che impegnati con le tradizionali fiere di settore di primavera, in una nota ufficiale che ancora non hanno deciso a chi consegnare, hanno voluto dare ufficialità al loro pensiero. Riassunto in pochissime parole, la conclusione a cui sono pervenuti é che, chi ha fatto quella proposta, ha lo stesso sale in zucca di quel marito che si mutilò del tutto inutilmente dei suoi organi di genere per far dispetto alla moglie. Il governo precedente aveva fatto di tutto per dare una potente svolta a un percorso di decadimento che ha portato, ormai da tempo, l’Italia a un passo dalla linea di confine con il terzo mondo. Non nel senso fisico, per quello ci ha già pensato a suo tempo chi o cosa gestì la creazione, ma per quanto riguarda l’assetto sociale e quello economico. Gli impegni presi dal Premier dell’epoca, il Professor Draghi, furono perentori, corredati da un eloquente corollario:”non un solo euro di quanti ne saranno elargiti all’ Italia dovrà essere sprecato”. Lo stesso Primo Ministro, nel passare il testimone alla fine del suo mandato alla attuale premier, ebbe cura di ribadire la assoluta necessità per l’Italia che quel programma fosse portato a termine per intero, “Intelligenti pauca”: a chi capisce, poche parole. Questo è quanto avrà detto a conclusione della breve cerimonia di insediamento Draghi alla Meloni, aggiungendo a la volé: “promissio boni viri manifesta est obligatio”, vale a dire che se una persona per bene dà la sua parola, poi è tenuta anche a onorarla. Quindi, deve essere considerata corretta l’interpretazione che nell’ alternanza dei governi, salvo eccezioni più che limitate , l’esecutivo che subentra sia tenuto a mantenere fede agli impegni presi da quello che l’ ha preceduto. Altrimenti bisognerebbe mettere in dubbio che qualcuno sia realmente “bonus”. Domenica sarà Pasqua, quindi sarebbe opportuno che quel dubbio venisse fugato prima, anche se ciò non basterà a dare un contributo concreto alla resurrezione. Quella laica, beninteso.