Le imprese femminili accelerano, tre storie campane tra le 50 selezionate da GammaDonna

La Campania porta tre delle sue imprese più innovative nella FAB50 2026 di GammaDonna. Maria Russo, Annamaria Schena e Diana Attianese sono tra le cinquanta imprenditrici selezionate dalla 22ª edizione del Premio GammaDonna, il riconoscimento dedicato alle donne che stanno trasformando il mondo dell’impresa attraverso innovazione, ricerca e nuovi modelli di sviluppo.

Tre storie diverse, accomunate dalla capacità di unire competenze, tradizione e visione del futuro: Maria Russo, fondatrice e direttrice creativa di La Corte Couture di Grumo Nevano (Napoli), ha costruito un modello che valorizza l’artigianalità del Made in Italy attraverso moda, sostenibilità ed economia circolare; Annamaria Schena, ceo di Villa Delle Ginestre di Volla (Napoli), guida una realtà sanitaria impegnata nella riabilitazione, nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie applicate all’età evolutiva e alla disabilità; Diana Attianese, fondatrice di Italiana Vera di Nocera Inferiore (Salerno), ha trasformato il pomodoro campano in un prodotto capace di coniugare qualità, design e presenza sui mercati internazionali.

La loro presenza conferma il ruolo crescente dell’imprenditoria femminile campana all’interno di un ecosistema nazionale in evoluzione. Le FAB50 2026 raccontano infatti un panorama in cui le imprese guidate da donne non rappresentano più soltanto esperienze di resistenza, ma realtà capaci di competere nei settori strategici dell’economia: dalla salute alla transizione ecologica, dalla manifattura avanzata al digitale, dall’intelligenza artificiale all’economia circolare.

In Italia le imprese femminili sono oggi 1,48 milioni, quasi un quarto del totale, e nell’ultimo triennio hanno registrato una crescita del fatturato e una maggiore solidità finanziaria rispetto alla media nazionale. Un trend confermato anche dall’aumento delle società di capitali guidate da donne e dalla crescita delle imprese femminili nei comparti tecnologici.

La selezione GammaDonna comprende imprenditrici provenienti da tutta Italia, con una presenza significativa del Nord ma con un Centro-Sud sempre più protagonista. Accanto alle tre campane figurano donne impegnate in ambiti che vanno dall’agroalimentare alla medicina di precisione, dalla sostenibilità alla space economy, dalle tecnologie digitali alla formazione.

GAMMADONNA FAB50 2026: LE IMPRENDITRICI SELEZIONATE