Le infezioni ospedaliere: una piaga nella piaga

di Riccardo Vizzino* ed Adriano J. Spagnuolo Vigorita**

Il primato detenuto dall’Italia riguardo ai decessi da infezioni nosocomiali è a dir poco sconfortante: l’ospedale, oramai ben lungi dal costituire il punto di riferimento sicuro per i bisognosi d’assistenza, si sta gradualmente tramutando in anticamera dell’obitorio per le ragioni che s’avrà modo d’illustrare nel prosieguo.

Facendo fede ai dati riportati dal Centro Europeo Malattie Infettive, il nostro Paese è l’ultimo in Europa per le infezioni ospedaliere: ogni anno, infatti, si registrano cinquecentotrentamilamila casi, ma, per rendersi conto della gravità del problema, bisogna prendere in considerazione un altro dato, costituito dai decessi per infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Queste sono, invero, pari a settemilaottocento all’anno – un terzo di quelli che avvengono nell’Unione Europea -, e costano la vita a circa trentatremila persone nel periodo temporale cennato. A certificare la posizione di vertice dell’Italia in questa agghiacciante classifica è il fatto che la probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero è del 6%.

Il quadro sinora descritto è a dir poco drammatico, se si considera che le morti per infezioni ospedaliere sono il doppio di quelle legate agli incidenti stradali. Secondo gli esperti, le ragioni vanno ricercate in una strategia di prevenzione insufficiente, nell’aumento dei pazienti più “fragili”, quelli con un’età superiore ai sessantacinque anni, e nell’utilizzo di sistemi sempre più invasivi per l’organismo umano, come cateteri o endoscopi, veicoli di batteri.

Ci si dovrebbe, perciò, adoprare nell’attuazione di pratiche preventive corrette e questo significa applicare protocolli rinnovati ed adeguati. Ne va della tutela dei pazienti e della qualità (oltreché, beninteso, della credibilità) del Sistema Sanitario Nazionale, considerando che i costi di trattamento di una singola infezione variano dai 5 ai 9 mila euro.

In questa situazione da allarme rosso si innesta un altro problema. Ci si riferisce alle piaghe da decubito, uno dei grandi mali dell’assistenza ospedaliera.

A tal riguardo, si sottolinea che l’88% degli ospedalizzati over 65 è vittima di questo grave caso di malasanità. È inaccettabile che i dirigenti ospedalieri restino indifferenti quando, invece, sarebbe opportuno applicare con estrema urgenza i protocolli di buone pratiche cliniche già approvati.

In altre parole, il diritto alla salute, sancito dal Costituente all’art. 32, sta andando progressivamente a rotoli, venendo calpestato con evidente sistematicità.

Trattasi di un’emergenza che, ahi noi, si persevera nel sottovalutare: ogni anno, sono oltre mezzo milione (su 9 milioni di ricoveri) i soggetti che si recano presso gli ospedali italiani per curare una malattia e si trovano, poi, a lottare contro un’infezione contratta proprio presso la struttura sanitaria.

Questo significa che una percentuale compresa tra il 5 e l’8% dei malati è vittima di un’infezione nosocomiale. In più, annualmente, le infezioni ospedaliere mietono più morti di quanti ne provochino gli incidenti stradali, in quanto, ogni anno, si registrano circa settemila decessi a causa di infezioni nosocomiali (il doppio delle vittime della strada).

L’espressione “infezioni ospedaliere” (o “infezioni nosocomiali”, che dir si voglia) designa quelle malattie contratte in ospedale o in altri ambienti sanitari (case di cura, cliniche di lungo degenza, RSA, ecc.).

Secondo le testimonianze rese al riguardo, i reparti ospedalieri in cui si corre il rischio più alto di contagio sono la Terapia intensiva (20,60% dei casi), la Medicina (15,33%) e la Chirurgia (14,20%).

Si stima che il 30% delle infezioni ospedaliere sia potenzialmente prevenibile ed evitabili grazie ad una serie di comportamenti professionali sicuri.

È, invero, documentato che l’adozione di programmi efficaci di controllo delle infezioni ospedaliere è in grado di prevenire fino al 32% delle infezioni globalmente considerate, ma attualmente in Italia non esiste (a differenza degli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei come la Germania e la Francia) un sistema di rilevazione di incidenza delle infezioni nosocomiali su base nazionale o regionale e che, quindi, non è possibile effettuare confronti a livello regionale

Ed oltre al “costo” in termini di salute, c’è un altro “costo” significativo che l’adozione di programmi efficaci di controllo delle infezioni ospedaliere potrebbe consentire: gli effetti delle infezioni ospedaliere comportano infatti una spesa complessiva per il sistema sanitario di un miliardo di euro l’anno.

Un contenimento ed abbattimento delle infezioni ospedaliere, quindi, avrebbe impatto economico importante e permetterebbe di riallocare le risorse (e, conseguentemente, di massimizzare i profitti) all’interno del Servizio sanitario.

Vien da sé che risulti di grande rilevanza il coinvolgimento delle Istituzioni ed un importante investimento in formazione ed educazione del personale sanitario

Disagi al Pronto Soccorso, traumi psicologici e possibili rimedi

Una Sanità pubblica che funziona male e che, in alcuni casi, è del tutto assente, è foriera di gravi rischi per la salute e l’incolumità dei cittadini e richiede l’investimento di ingenti somme di danaro per potersi curare nel privato che non tutti hanno.

Sì, è proprio così: curarsi costa caro.

E i disagi psicologici conseguenti a tutto ciò non li considera nessuno: sono spesso ignorati e trascurati.

Le persone che soffrono di patologie rare e croniche non vedono grandi risultati e non si sentono al centro del percorso di cura. I costi che devono sostenere privatamente sono salatissimi.

Fra i principali costi che i cittadini affrontano di tasca propria ogni anno, quelli per adattare l’abitazione possono arrivare fino a 60 mila euro; il costo per l’assistenza di una “badante” fino a 25 mila euro.

I viaggi per curarsi possono arrivare a costare fino a 6 mila euro; ne possono servire fino a 4 mila per i parafarmaci e 3 mila per i farmaci non rimborsati. Il supporto psicologico può richiedere un esborso di 4 mila euro l’anno.

I bisogni dei pazienti non trovano ancora risposta.

I malati vorrebbero che si tenessero in maggiore considerazione le difficoltà economiche e il disagio psicologico connessi alla patologia. Chiedono cure più umane, attraverso ad esempio un maggior ascolto da parte del personale sanitario (80,5%), liste d’attese meno lunghe (75,6%), aiuto alla famiglia nella gestione della patologia (70,7%) e meno burocrazia (68,2%)”. Secondo il 35,7% delle associazioni non si fa prevenzione e solo per il 19% questa riguarda bambini e ragazzi. A promuovere programmi di prevenzione sono le stesse associazioni nel 98% dei casi.

I problemi segnalati dalle associazioni si situano su più livelli. Oltre il 73% denuncia ritardi nella diagnosi, imputabili alla scarsa conoscenza della patologia da parte di medici e pediatri di famiglia (83,7%), alla sottovalutazione dei sintomi (67,4%), alla mancanza di personale specializzato e di centri sul territorio (58%). Del tutto carente l’integrazione tra assistenza primaria e specialistica (lo denuncia il 95,8%), così come la continuità tra ospedale e territorio (65,1%) e l’assistenza domiciliare (45,8%). Solo il 37,5% segnala che esiste un registro della propria patologia.

Ci sono carenze sia nell’assistenza ospedaliera che in quella domiciliare. In ospedale, la metà delle associazioni denuncia lunghe liste di attesa per essere ricoverato, la distanza dal luogo di cura, la mancata predisposizione della dimissione protetta. Sul territorio, le carenze sono evidenti: al primo posto i tempi di attesa, segnalati dal 90%, per accedere alle strutture riabilitative, alle lungodegenze o RSA, alle strutture semiresidenziali. Nelle RSA e lungodegenze le carenze più segnalate sono la mancanza di équipe multiprofessionali (55%), i costi eccessivi per la retta (50%), la necessità di pagare una persona per assistere il malato (45%). Sul piano dell’assistenza territoriale, il numero di ore di assistenza erogate risulta insufficiente (61,9%), manca l’assistenza psicologica e quella di tipo sociale (57,1%) è di difficile attivazione e spesso viene negata (52,3%). Problemi anche per l’assistenza farmaceutica, prima di tutto per la spesa economica da sostenere per farmaci in fascia C (62%), seguita dalla limitazione di prescrizione da parte del medico di medicina generale (58,6%) e la difficoltà nel rilascio del piano terapeutico (48,2%).

Altro capitolo dolente riguarda il disagio psicologico, spesso sottovalutato e ignorato. Ci sono poi bisogni specifici per i pazienti di diverse età; anch’essi non trovano risposta. Le associazioni denunciano che “per il 70% dei bambini o ragazzi affetto da una malattia cronica o rara, la prima difficoltà sta nel comunicare la propria patologia e i due terzi lamentano difficoltà a partecipare alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Gli adulti segnalano problemi nel riconoscimento dell’invalidità civile ed handicap (64,8%), mancanza di orientamento dei servizi (59,4%), mancanza di tutele sul posto di lavoro (51,3%). Le difficoltà degli anziani con malattia cronica sono, invece, per lo più legate agli spostamenti per curarsi (84,3%), problemi di isolamenti sociale (75%) e difficoltà economiche (71,8%)”.

“É sempre più insostenibile lo scarto tra la mole di norme e atti di programmazione prodotti negli ultimi anni e la loro effettiva capacità di apportare cambiamenti reali nella vita quotidiana delle persone con malattie croniche e rare e delle loro famiglie. Al futuro Governo e alle Regioni chiediamo di passare dagli atti ai fatti sulle politiche per la presa in carico della cronicità in ogni angolo del paese Gli esempi più macroscopici sono il Piano nazionale Cronicità, approvato ormai 20 mesi fa, e i nuovi LEA, in vigore da 14 mesi. Ebbene il recepimento del Piano procede a rilento e a macchia di leopardo: ed I nuovi LEA, che riconoscono nuovi diritti per i cittadini, per una buona parte invece sono ancora totalmente bloccati dalla mancata emanazione dei due decreti per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni ambulatoriali e quello dei dispositivi protesici. E ancora mancano gli accordi di Stato e Regioni sui criteri per uniformare l’erogazione delle prestazioni demandate…Cosa fare?

Il team Vizzino, con l’appoggio delle associazioni attive sul territorio, si propone di migliorare il “Servizio Sanità” attraverso una serie di proposte ed iniziative, molte delle quali si tradurranno anche in leggi o atti generali di organizzazione delle strutture sanitarie, che andranno ad incidere sugli aspetti critici del Servizio sanitario pubblico.

Anzitutto occorre intervenire sull’organizzazione e gestione del personale medico ed infermieristico, onde implementare gli organici per far fronte all’aumentare crescente della domanda di sanità e, dall’altro, per garantirne la competenza e professionalità.

Il punto di partenza dovrebbe essere la medicina di base.

Implementare la formazione e preparazione dei medici di base significa fare in modo che si possano porre come presidio di primo intervento in grado di diagnosticare anche le patologie più gravi ed indirizzare il paziente verso uno specialista o una struttura ospedaliera pubblica solo qualora sia necessario.

Ciò si tradurrà da un canto, in un sensibile decongestionamento delle corsie degli ospedali o del Pronto Soccorso con conseguente riduzione dei tempi di attesa presso le medesime strutture; e, dall’altro, in un incremento delle possibilità di guarigione e delle aspettative di sopravvivenza attraverso una diagnosi tempestiva.

Per ridurre i tempi delle liste di attesa, inoltre, riteniamo che le visite e gli esami diagnostici debbano poter essere assicurati anche nelle ore pomeridiane e non concentrarsi unicamente in quelle mattutine.

Salvo le urgenze, poi, ai fini di una maggiore razionalizzazione delle prestazioni, i pazienti già ricoverati dovrebbero poter effettuare le visite e soprattutto gli esami diagnostici e strumentali di laboratorio nelle ore pomeridiane e serali, così da consentire all’utenza esterna di potervi accedere in via esclusiva ( o quasi) nelle ore antimeridiane.

Dovrebbero istituirsi anche corsie preferenziali per gli anziani, i bambini e le persone esposte a rischi maggiori derivanti dal ritardo nell’erogazione della prestazione.

Questo, se da un canto richiede una importante implementazione dell’organico del personale medico e paramedico, d’altro canto e sul lungo periodo consentirà di abbattere i costi derivanti dall’affidamento in convenzione delle medesime prestazioni alle strutture private.

Il personale specialistico, poi, dovrà essere reclutato tramite procedure concorsuali, onde assicurare competenza e professionalità nell’erogazione delle prestazioni.

Balza agli occhi , purtroppo, la carenza di figure altamente specializzate che assistano il paziente durante la lunga degenza.

Riteniamo sia pertanto necessario implementare il ruolo, ad esempio, del fisioterapista per abbattere il rischio di danno da decubito, all’apparato scheletrico muscolare e così via; del nutrizionista che assicuri una dieta specifica per tale tipologia di ammalati ed in relazione alla patologia specifica; dello psicologo per il supporto a seconda della gravità della malattia e dei tempi di degenza e così via.

Per il personale infermieristico si pongono diverse problematiche.

La prima concerne le modalità di selezione e di accesso, spesso demandate alle società interinali che non sempre assicurano competenza e professionalità e la carenza in organico.

È pertanto necessario implementarne l’organico ma sarebbe preferibile che gli infermieri venissero assunti tramite pubblico concorso per garantirne competenza ed efficienza.

Non dimentichiamo, infatti, che gli infermieri hanno grosse responsabilità nella cura degli ammalati poiché sono quelli che sono a più stretto contatto con questi ultimi ed a cui è demandata la sorveglianza e l’esecuzione quotidiana delle terapie.

Una negligenza o l’incompetenza nell’esecuzione della loro prestazione può causare danni anche irreversibili ai pazienti.

Si pensi soltanto al danno da decubito, al rischio di infezioni ed ai danni scaturenti dall’ errata somministrazione delle terapie prescritte dagli specialisti.

Infine, ma non per ordine di importanza, siamo convinti che anche il Pronto Soccorso deve essere riorganizzato e ripensato in chiave moderna ed inteventistica.

Pensiamo infatti che vadano istituiti dei poli specialistici di P.S. oppure creati reparti specializzati all’interno del P.S. così da migliorare la tempestività e la qualità degli interventi e delle terapie.

A quanto sinora detto appare opportuno aggiungere che, ai sensi della legislazione vigente – segnatamente, del D. Lgs. 97/2016, il cosiddetto «Freedom of Information Act» -, è possibile a chiunque presentare apposita istanza d’accesso civico generalizzato tesa ad ottenere la documentazione relativa:

– ai danni da decubito registrati presso la Vostra struttura Ospedaliera;

– la stima delle cartelle cliniche riguardanti i casi di contagio di infezioni ospedaliere; – scheda del dolore.

In virtù della notevole portata delle problematiche sinora descritte e della loro significativa incidenza sul buon andamento del percorso assistenziale e sulla qualità della prestazione sanitaria, lo Studio Vizzino si dichiara sin d’ora pronto a venire incontro a chiunque sia intenzionato a far valere i propri diritti…vedendoci più chiaro e, contestualmente, invita gli interessati a presentare l’istanza supra descritta seguendo il modello sottostante:

MODULO PER L’ISTANZA DI ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI

ai sensi dell’art. 6 del Dlgs n. 97/2016

 Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione

anticorruzione.trasparenza@aocardarelli.it

anticorruzione.aocardarelli@pec.it

 Al Responsabile Ufficio Relazioni con il pubblico

us.relazioni.pubblico@aocardarelli.it

 All’Azienda Ospedaliera “Antonio Cardarelli”

direzione.sanitaria@aocardarelli.it direzionesanitaria.aocardarelli@pe c.it

 Al Presidente della Regione Campania dott. Vincenzo De Luca

capogab@pec.regione.campania.it

Oggetto: istanza di accesso civico a dati e documenti ai sensi dell’art. 6 del Dlgs n. 97/2016

In ottemperanza dell’art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del Dlgs n. 97/2016, in materia di accesso civico a dati e documenti, la sottoscritta associazione”……………C.F……,P.IVA….con sede legale in ….alla Via……… ha interesse a prendere visione e estrarre copia della documentazione relativa: – ai danni da decubito registrati presso la Vostra struttura Ospedaliera; – la stima delle cartelle cliniche riguardanti i casi di contagio di infezioni ospedaliere; – scheda del dolore.

L’interesse a prendere visione degli atti e delle informazioni suddette è strettamente connesso alla tutela del diritto della salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.).

Il diritto di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del Dlgs n. 97/2016, 5 del D.Lgs n. 33/2013, è riconosciuto proprio «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione da parte dei consociati al vivere pubblico».

Il fine della norma sopra richiamata è, dunque, quello di garantire, in maniera ancora più incisiva rispetto a quello disciplinato dalla L. 241/90, il principio della trasparenza dell’azione amministrativa che impone alle singole amministrazioni uno specifico vincolo di cooperazione con i privati, allo scopo di agevolarli nell’individuazione degli strumenti apprestati dall’ordinamento per la tutela delle proprie situazioni soggettive, ciò anche in correlazione con il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art.24.

Trattandosi di problemi di notevoli dimensioni che incidono in maniera significativa sul buon andamento del percorso assistenziale e sulla qualità della prestazione sanitaria, la sottoscritta associazione si rende sin da subito disponibile ad un incontro al fine di discutere di tali problematiche.

Tutto ciò premesso, si invita Codesto Ufficio a provvedere a dare riscontro alla presente istanza di accesso agli atti nei termini previsti per legge poiché, sia l’omissione dell’atto richiesto sia la mancata indicazione delle ragioni del ritardo dell’atto stesso entro i trenta giorni da parte dell’Amministrazione integrano il reato di rifiuto ed omissione di atti d’ufficio di cui all’art. 328 c.p.

FIRMA

*responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe

**giurista, saggista, abilitato all’avvocatura)