Le libertà sono un bene prezioso: non ha scusanti né chi attenta a esse né chi permette che ciò accada

Non è la prima volta che, nell’epoca moderna, un evento sportivo viene usato per fare propaganda politica o di altro genere. Per fermarsi all’altro ieri, quindi quasi attingendo alla cronaca, basta ritornare con la mente al 1936, quando il Fuhrer organizzò le Olimpiadi di Berlino, per quell’anno assegnate alla Germania dal Comitato Olimpico. Per la città fu tutto uno sventolare di bandiere con la svastica con annesse coreografie in tema, messe in scena dagli stessi atleti. Nel 1972 furono i terroristi di Settembre Nero, organizzazione terroristica formatasi in quegli anni in Palestina per contrastare l’ azione invasiva di Israele. Ora a fare da cassa di risonanza ai problemi di molti paesi sono alcuni degli incontri di calcio del campionato mondiale che si sta disputando a Doha, capitale del Qatar. Per primo l’episodio di lunedì, quando dopo la vittoria della squadra iraniana su quella dei padroni di casa, i suoi giocatori si sono rifiutati di intonare l’inno nazionale. Mercoledì si è verificato un altro episodio di protesta. Gli atleti della formazione tedesca, dopo la vittoria contro la nazionale giapponese, hanno coperto la bocca con una mano. Questa volta in segno di disaccordo con la Fifa perché non aveva dato loro il consenso di mettere al braccio la fascia color arcobaleno, a sostegno dei diritti in genere. Per il barone de Coubertin, il rifondatore delle Olimpiadi, quelle che continuano a svolgersi dalla seconda metà dell’800, quei giochi sarebbero dovuti essere improntati agli originali di Olimpia, in Grecia. Vale a dire che sarebbero dovuti consistere in tregue di ogni combattimento, durante le quali la “meglio gioventù”, anche non greca, si sarebbe potuta cimentare in tipi di confronti non cruenti, quelli sportivi. Erano quindi scevre da ogni tipo di etichettatura che si fosse voluto attribuire a esse. Il comportamento degli atleti contemporanei citati prima, diametralmente opposto al modo di intendere quel confronto internazionale da parte del barone francese, evidenzia il disagio e l’esasperazione generalizzati presenti in modo diffuso nell’attuale momento storico. Essi sono da considerare importanti segnali del tempo, che dimostrano come il malcontento stia dilagando in maniera diffusa ormai ovunque e in tutte le fasce sociali. Dopo la dichiarazione della Presidente Metsola, che mercoledì ha annunciato ufficialmente che la Russia sarà considerata dalla EU, con effetto immediato, “nazione terrorista”, bisogna avere il coraggio di accettare il concetto che l’ Europa è sul piede di guerra, se non già coinvolta nella stessa. In Cina, anche se con motivazioni ben diverse da quelle occdentali, sono al momento in atto disordini che forniscono altro materiale a chi voglia studiare ancora più a fondo la realtà socioeconomica di quel paese. I dipendenti della fabbrica di telefoni più grande del mondo, ubicata in una città di quel subcontinente, non ricevendo dalla proprietà stipendi e risposte concrete alle loro istanze, hanno sospeso il lavoro. Dopodichè hanno intrapreso dimostrazioni anche del tipo che ha richiesto l’intervento della polizia. Sono andati ancor oltre, riducendo la città al buio. Se conferma fosse stata ancora necessaria per classificare quel tipo di organizzazione sociale allo stesso livello di una galera, la nave romana ai cui remi venivano legati gli schiavi, con questi ultimi fatti essa è arrivata. Ciò che preoccupa di più è che non si tratta di un caso isolato: a est il modo di intendere come descritto sopra l’organizzazione aziendale è spiacevolmente diffusa. Dicono in campagna che é impossibile comprare tre asini per un soldo. Quindi, se il capitale umano di un’ azienda non viene remunerato in maniera adeguata, la proprietà e il management non possono essere definiti rispettivamente imprenditoria e dirigenza.

I rapporti interpersonali dall’inizio del secolo, attraverso strumenti diversi, si sono diffusi con frequenza crescente dovunque sul pianeta, anche se solo in maniera virtuale. Di conseguenza chi vive in condizioni di forte degrado come in Cina e anche in altre realtà sociali, vede e ascolta che a ovest il quotidiano è ben diverso. Sempre nei campi vige la convinzione: “veder fare, saper fare”. Una volta appreso che esiste un modo di vivere diverso e essersi convinti che la situazione anomala era la lorlo, i diretti interessati hanno iniziato a entrare in fermento. Si sa che la fermentazione, quando avviene in recipienti chiusi, può farli scoppiare. Ne prendano buona nota i vari autocrati in forze in quegli instabili contenitori sociali.