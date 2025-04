“Le macchine non possono pregare”: Anastasio dal disco al palco, tappa a Napoli

Dopo l’uscita del suo ultimo album ‘Le Macchine Non possono Pregare’ (Woodworm/Universal Music Italia), è arrivato il momento per Anastasio di tornare sul palco: otto date in programma per ottobre 2025 nei principali club italiani con il ‘Lmnpp tour’, l’occasione per portare dal vivo non un semplice concerto ma una vera e opera rap. I biglietti per il tour prodotto da Area Live in collaborazione con Cmn Produzioni sono disponibili da oggi. Questi gli appuntamenti in programma: 16 ottobre Roma Monk Club, 17 ottobre Bologna Locomotiv Club, 18 ottobre Firenze Viper Theatre, 23 ottobre Modugno (Ba) Demodè Club, 24 ottobre Perugia) Urban Club, 25 ottobre Napoli Teatro Bolivar, 29 ottobre 2025 Torino Off Topic, 30 ottobre Milano Santeria. Parlando del disco ‘Le Macchine Non possono Pregare’, Anastasio aveva dichiarato: “Quest’album è qualcosa di diverso: è una storia, un’epopea, io lo chiamerei ‘un’opera rap’. Soprattutto è un sogno, è l’album che renderebbe fiero il ragazzino che ero. L’ho scritto in totale libertà, ci ho messo quattro anni” ed ora è il momento di rendere vivo, con una band davanti ad un pubblico. Ma non è tutto. Dal 9 maggio sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online la graphic novel edita da Edizioni Bd ‘Lmnpp’, parte fondamentale del progetto che così trova la sua completezza. La graphic novel è stata realizzata da Anastasio insieme a Davide Nota ed Egidio Matinata con i disegni di Arturo ‘Dr Brain’ Lauria.