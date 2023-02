Le meraviglie della Campania nel mondo: successo per l’evento socio-culturale ed enogastronomico

È stata una mattinata davvero effervescente quella che si è tenuta presso la sede dell’AVPN, Associazione Verace Pizza Napoletana, in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto “Le meraviglie della Campania nel mondo” un evento socio-culturale enogastronomico che ha l’obiettivo di promuovere ed esaltare le eccellenze, organizzato dall’Associazione I’mperfect in collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana.

A condurre la kermesse/conferenza stampa Erennio De Vita, presentatore ufficiale in Campania del concorso nazionale Miss Italia che con la sua professionalità ha saputo unire i diversi colori della manifestazione che sono stati presentati. È stato infatti un contenitore di moda, con le modelle che hanno conquistato una fascia in Campania del concorso Miss Italia, artigianato ed economia, con le numerose aziende che hanno partecipato come sponsor ed enogastronomia con tante eccellenze che sono state gustate.

A prendere per primo la parola il giornalista Giuseppe De Girolamo che ha spiegato che il progetto nasce dalla volontà di cinque amici: lui, la collega Simona Buonaura, il presentatore Erennio De Vita, il fotografo Mario Zifarelli, e Franco Amodeo, fashion event con un’esperienza ventennale con il concorso nazionale Miss Italia di cui è referente in Campania, di esaltare le eccellenze Campane in un confronto e scambio culturale/sociale e commerciale con altri Paesi del mondo. Obiettivo principale infatti è quello di favorire la commercializzazione di prodotti di alta qualità tra i due Paesi. Ogni anno ci sarà un gemellaggio con un Paese in cui la AVPN ha una scuola di pizzaioli per suggellare ed implementare gli interscambi relativi all’ artigianato e alle eccellenze dei singoli Paesi. Si parte quest’anno con il Brasile terra di colori, cultura e folklore e dove la Verace Pizza Napoletana trova grande apprezzamento e crescita di consumi. La manifestazione, verrà dedicata ogni anno ad una nazione diversa nella quale l’associazione dei pizzaioli veraci è presente con la propria scuola.

Il Presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana Antonio Pace ha sottolineato l’importanza di realizzare un evento così di ampio respiro internazionale partendo da Napoli che con il Brasile ha tanti punti in comune. Gli hanno fatto eco la rappresentante del consolato brasiliano a Napoli Luiza Maria de Castro Prado e l’assessora speciale del governo brasiliano di Rio de Janeiro Fernanda Bordone che hanno sottolineato il rapporto speciale che lega il Brasile all’Italia ed in particolare a Napoli, la de Castro Prado ha inoltre ricordato che in una zona del Brasile il 19 Settembre si festeggia San Gennaro. Ha preso poi la parola il Vice presidente della Camera di Commercio e artigianato di Napoli Fabrizio Luongo che si è soffermato sull’importanza di fare rete da parte delle aziende in particolar modo quelle che rappresentano le eccellenze locali. Rosario Lopa, Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, ha plaudito all’iniziativa definendola un ottimo anello di congiunzione tra le varie anime campane. A rappresentare la moda, ed in particolare la prestigiosa sartoria napoletana, Gino Cimmino.

Diversi anche i momenti di spettacolo con l’esibizione della cantante Silvia Falanga, l’intervento dell’attore Vincenzo Soriano ed ancora le sfilate delle modelle: Elena Flora Marciano, Yasmine Rodriguez, Erika De Marino, Erika Argenziano e Tabita Ianuale che hanno indossato gli abiti della collezione di Ornella Castaldi con la linea SACRE COEUR.

Infine ogni modella è stata abbinata ad un pizzaiolo della AVPN in una mini competizione che ha visto trionfare Mena Flora Marciano. Tanti i giornalisti intervenuti.

Nell’ospitalità hanno collaborato gli alunni dell’Istituto d’istruzione superiore Adriano Tilgher di Ercolano (NA) accompagnati dai docenti Luigi Di Rosa e Simona Buonaura. “Il nostro Istituto da venti anni porta avanti progetti internazionali – ha affermato il Dirigente scolastico Rossella Di Matteo – e questa ci è sembrata un’interessante opportunità da cogliere”. “Per gli alunni è stata inoltre un’occasione – aggiunge il vicepreside Roberto Marotta – per vivere un’esperienza professionale in un ambito di respiro ampio”. Gli sponsor che hanno aderito alla giornata sono Gennaro Galeotafiore titolare di “Sapori di Napoli”, unitamente alla Lady Chef Loredana Errichiello titolare del ristorante “TrattoBianco” di Santa Maria a Vico. Vincenzo Avitabile titolare di Terre Pompeiane con Babà Rè; Ciro Poppella titolare dell’omonima pasticceria; Benito e Arianna Di Costanzo titolari dell’omonima azienda vinicola; i Bartender Professional dell’A.I.B.E.S. (Associazione Italiana Barman e Sostenitori), Luigi Gargiulo Fiduciario Campania, Rosario Restino Vice Fiduciario, Massimo Passaro, Raffaele Gargiulo, Stefano Armando Gargiulo; “Istituto d’istruzione superiore Adriano Tilgher” di Ercolano; l’A.M.I.R.A. (Associazione Maitre Italiani Ristoranti& Alberghi) con il Fiduciario di Napoli – Campania Dario Duro ed i maitre Giovanni Sansone e Arcangelo Farinato; Corrado Sorbo titolare di Villa Signorini Events & Hotel. Paola De Martino titolare di Mondi diversi; Ornella Castaldi titolare SACRE COEUR; Caseificio Latteria Sorrentina Amodio.