Le migliori applicazioni per Bitcoin

Il Bitcoin è una valuta digitale o criptomoneta che si scambia su internet mediante un sistema crittografico e che garantisce che le transazioni vadano a buon fine mediante la tecnologia blockchain, una sorta di libro di contabilità condiviso salvato in diversi computer in luoghi differenti. In questo modo è molto difficile hackerare il sistema.

L’abbreviazione di Bitcoin è BTC e per operare con questa criptomoneta si applica lo stesso principio operato nel mercato Forex, in altre parole si può “associare” a diverse valute ufficiali come l’USD (Dollaro statunitense) o l’EUR (Euro). In tal caso il nome del contratto Bitcoin CFD potrebbe essere, per esempio Bitcoin USD o BTC USD.

In un mondo in cui gli smartphone sono diventati indispensabili, vediamo quali sono le migliori applicazioni Bitcoin che si possono installare sul proprio dispositivo.

Android, essendo un sistema più aperto e democratico, offre un maggior numero di app Bitcoin. Nonostante ciò anche iOS di Apple mette a disposizione una discreta varietà di applicazioni che coinvolgono questa moneta per gestire investimenti, seguire il mercato o semplicemente per intrattenersi. Vediamo di seguito alcune di queste app.

eToro

Si tratta di un broker o piattaforma di investimenti che è riuscita a posizionarsi tra le migliori del mondo. Qui si possono ottenere criptomonete (e altri strumenti finanziari) utilizzando contratti per differenza (CFD), questa modalità permette di investire in un attivo senza acquistarlo come tale, l’investitore scommette infatti sul fatto che il prezzo aumenti o diminuisca. Questa app è disponibile in oltre 170 paesi e milioni di persone si affidano ai suoi servizi.

Non è un’app esclusivamente di Bitcoin ma è ideale anche per utenti con poca esperienza che possono utilizzare la modalità “copy trading” e automatizzare il trading copiando le transazioni di altri utenti di successo.

24Option

Questo è un broker consigliato da Coinlist. Si tratta di un’altra entità regolata che opera in quasi tutto il mondo. Anche questa azienda con sede a Cipro offre una lista di strumenti finanziari attraverso contratti CFD. Da qui si possono fare investimenti in Bitcoin e anche altri attivi digitali in modo rapido, veloce e sicuro.

Quando depositi fondi ricevi la consulenza di un gestore di conti che ti guiderà attraverso i processi di investimento. Tieni in conto che questo servizio viene offerto solo a partire da certi tipi di investimento.

Coinbase

Parlare di questa app significa occuparsi dell’applicazione più popolare di criptomonete, è stata scaricata da oltre 5 milioni di utenti e ha un punteggio di 4/5 su Google Play. È uno dei pochi exchange che permette acquistare criptomonete in modo diretto utilizzando valute fiat e, inoltre, puoi farlo direttamente dall’app. Coinbase offre Bitcoin ma anche Ethereum, Bitcoin cash e Litecoin.

L’app funziona egregiamente e permette di acquistare, conservare e fare transazioni con le quattro criptomonete più popolari. Inoltre, l’app ha un sistema di notificazioni per acquistare o vendere quando l’attivo digitale raggiunge un prezzo specifico. Si tratta di una delle app per Bitcoin tra le più utili e con un’interfaccia semplice e intuitiva che aiuta ad evitare errori.

Ora che conosci tre applicazioni per gestire Bitcoin ti ricordiamo di utilizzare sempre password diverse per tutte le piattaforme in cui realizzi investimenti. Non fornire mai e in nessuna circostanza la tua password del Wallet Bitcoin e stai attento al phishing: alcune app si fingono grandi aziende per rubare informazioni personali e magari anche i tuoi fondi.