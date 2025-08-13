Le mille anime del dialetto

di Piero Antonio Toma

Questo prezioso vademecum di Elio Ria, ricco di citazioni e di approfondimenti, non si limita a soffermarsi sui dialetti salentini. Ai quali peraltro lui riserva un’intera sezione del libro, che è una antologia di centinaia di modi di dire in dialetto con traduzione in italiano, Facciamo qualche esempio tra saggezza ed ironia: “Siamo arrivati alle vigne dell’arciprete” (ma senza combinare nulla), “Chi semina spine, non deve andare scalzo”, “Quando non hai nulla, ti corichi con la madre” (anche quando non è moralmente possibile), “Ognuno soffre per quanto conosce”, “Va’ e a dire no” (per evitare scellerate deduzioni) . Ci sono poi contaminazioni fra un dialetto e l’altro .Citiamo il caso del salentino “artetaca” e del napoletano “arteteca”, ma che in entrambi ha il medesimo significato di vivace. Si conclude con i neologismi tradotti in italiano e in dialetto e con una ricca e minuziosa bibliografia.

Il libro poi osserva quanto sia importante conoscere il dialetto come lingua materna prima di approdare alla quella nazionale. Per molti decenni dei secoli scorsi il dialetto è sempre stato considerato un passaporto identitario per tutte le regioni italiane. Ed una storia questa che inizia dopo l’unità d’Italia col dialetto sulla bocca di quasi tutti gli italiani. Ci sono voluti questi due ultimi secoli per poterli capovolgere a favore dell’italiano. A quei tempi un siciliano aveva poche possibilità di essere compreso da un torinese, o un veneziano da un sardo. Col passar del tempo però il dialetto ha finito per essere considerato un idioma volgare, primitivo, che ritardava l’avanzare della lingua. Quasi due dimensioni avverse. E qui Ria fa bene a ristabilire il valore non solo storico ma antropologico di una lingua che nasce insieme con l’individuo, quasi il fluire di una seconda vita dall’utero materno. “Una lingua – commenta – in cui siamo nati e abbiamo imparato ad orientarci nel mondo, non è un guanto, uno strumento usa e getta…essa apre le vie al con-sentire con gli altri…” Aveva ragione Pasolini: “Il contadino che parla il suo dialetto è padrone di tutta la sua realtà”. Oltre al valore identitario, “il dilaletto è uno scrigno che conserva storia, usi e costumi della comunità che lo parla”. Ma se il dialetto ha subito nel tempo una sconfitta così totalizzante, anche l’italiano sta andando incontro ad un sisma che lo sta destabilizzando. Si comincia a voltare pagina qualche anno dopo la fine della seconda guerra mondiale che, fra gli altri sommovimenti, ha comportato anche la prossimità sempre piu pressante dell’inglese grazie agli eserciti alleati, al Piano Marshall e alla intera americanitudine generatrice di un melting pot che ha postato quasi per intero la seconda parte del 900 e il primo quarto di questo secolo. Così le varie generazioni che si sono succedute, dai millenials (i nati tra il 1980 e il 1995) ai centennials (1997-2012) e a quelli Alpha (nati dopo il 2012) si sono via via assuefatti all’invasione dell’anglismo che , soprattutto negli ultimi decenni non ha dato quasi scampo alle lingue nazionali con la sua internazionalizzazione e con l’avvento più consistente della tecnologia ed ora anche dell’Intelligenza artificiale. Secondo lo Zingarelli ogni anno sono un migliaio le new entry nella nostra lingua come overtourism o catfishing, A resistere sono chiamati i dialetti con solide garanzie grammaticali, sintattiche e artistiche (dai romanzi alla poesie, dalle canzoni alla tv e al cinema), ma anche loro non riescono a sfuggire alla contaminazione dei social. Ecco dunque questo nuovo esperanto che si va consumando sia sulla pelle del dialetto sia su quella dell’italiano.Il libro sarà presentato nella piazza di Tuglie l’11 settembre alle ore 20 insieme con Irene Pisanello.

Il dialetto salentino – Elio Ria, Capone Editore, pag. 158, € 15