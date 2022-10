Le mucche Nkore e Giorgia Meloni, l’offerta del comandante dell’Uganda

“Per i miei amici italiani, queste sono le mucche Nkore. Le mucche più belle del mondo. So che gli europei regalano fiori alle ragazze che amano? Non l’ho mai capito. Nella nostra cultura si regala a una ragazza che piace una mucca”. Sui social vanno forte le mucche Nkore, bovini di pregio allevati da una comunità bantu dell’Uganda sud-occidentale. A far parlare di loro è il generale Muhoozi Kainerugaba, comandante in capo delle forze di terra nonché figlio del presidente Yoweri Museveni. Il motivo? Avere offerto le mucche a Giorgia Meloni, futura premier “senza paura e sincera”. La proposta, non è chiaro se a mo’ di sostegno politico o corteggiamento internazionale, è stata formulata su Twitter. “Quante mucche regaleresti al prossimo primo ministro dell’Italia?”, ha chiesto Kainerugaba, aggiungendo subito: “Le regalerei subito cento mucche Nkore”. I cinguettii hanno avuto migliaia di “like” perché il profilo del generale, considerato un possibile successore di Museveni, ha più di 580mila follower. Ne è nato un dibattito, più interculturale che polemico, proseguito con commenti e tweet anche dall’Italia.

For my Italian friends, these are Nkore cows. The most beautiful cows on earth. I know Europeans give girls they like flowers? I have never understood it. In our culture you give a girl you like a cow. pic.twitter.com/8BRR3OJMUg

— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022