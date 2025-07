Le note immortali di Mozart incontrano la storia millenaria a Paestum

Quando la bellezza della storia incontra il genio musicale, nasce qualcosa che sfida il tempo. Sabato 19 luglio, nella straordinaria cornice del Parco Archeologico di Paestum, le immortali composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart risuoneranno tra le colonne doriche, per un evento che promette di essere molto più di un semplice concerto: un autentico incontro tra arte, anima e memoria.

Prosegue con grande successo la rassegna “San Pietro a Majella en plein air”, frutto della prestigiosa collaborazione tra i Parchi Archeologici di Paestum e Velia e il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. Dopo i primi appuntamenti molto partecipati, la serata del 19 luglio si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’estate.

Immaginate: il sole che cala dietro il profilo del Tempio di Nettuno, le pietre antiche che si tingono d’oro e di rosa, mentre il cielo inizia a farsi blu profondo. Poi, il silenzio della sera rotto dalle prime note: è Mozart che ritorna, vivo più che mai, a dialogare con i secoli attraverso la musica.

Sul palco, protagonista l’Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella, diretta dal Maestro Giuseppe De Fusco, interprete raffinato capace di coniugare fedeltà stilistica e slancio emotivo. Al pianoforte, il talentuoso Lino Costagliola, impegnato in uno dei concerti più intensi e drammatici del repertorio mozartiano.

Il programma della serata è un tributo completo al compositore salisburghese, in un percorso che attraversa le sue molteplici anime:

Ouverture da “L’impresario teatrale” (K486) – Presto

Concerto per pianoforte e orchestra in re minore n. 20 K466 Solista: Lino Costagliola Allegro Romance (Andante) Rondo: Allegro assai

Sinfonia n. 35 in re maggiore “Haffner” K385 Allegro con spirito Andante Menuetto e Trio Finale: Presto



Un programma ricco ed emozionante che non solo mette in luce la straordinaria versatilità di Mozart, ma che crea un ponte potente tra passato e presente, tra l’eternità della bellezza classica e l’attualità delle emozioni umane.

Per la rubrica “Mente, Cuore e Macchina”, questa tappa del viaggio estivo è un invito a riscoprire la bellezza come bussola in un’epoca sempre più dominata dall’intelligenza artificiale. Perché nessun algoritmo potrà mai replicare la meraviglia che nasce da un luogo dell’anima, da un tramonto su pietre millenarie o da una sinfonia che vibra nel cuore.

L’appuntamento è per sabato 19 luglio, tra i templi e le stelle, dove storia e musica si daranno la mano in un evento che non conosce confini di tempo. Un’esperienza che resterà impressa nella memoria di chi saprà ascoltare, con l’anima, il linguaggio universale della bellezza