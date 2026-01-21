Le novità 2026 di Aprilia e Moto Guzzi protagoniste al Motor Bike Expo

MILANO (ITALPRESS) – Il 2026 motociclistico si apre a Verona, con Motor Bike Expo in programma dal 23 al 25 gennaio. Aprilia e Moto Guzzi saranno grandi protagonisti con tutte le novità per la stagione. In casa Aprilia riflettori puntati sulla novità assoluta Aprilia SR GT 400.

Progettato per primeggiare sull’asfalto di tutti i giorni e sulle strade meno battute, è un crossover potente e leggero, che offre divertimento nella guida e un controllo totale, grazie a una ciclistica rigorosa e a un equipaggiamento elettronico da vera moto sportiva. La brillantezza di SR GT 400 è assicurata da un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria: 186 kg in ordine di marcia per 36 CV erogati dal suo mono 4 valvole, iniezione e raffreddato a liquido. Sono offerte di serie la strumentazione TFT da 5″, il sistema keyless, il traction control e l’ABS, entrambi regolabili ed escludibili.

A Verona gli appassionati potranno ammirare da vicino la nuova gamma delle moto Aprilia 2026, a partire dalle native A2, dedicate ai giovani motociclisti: Aprilia RS 457, anche nella versione GP Replica e Tuono 457, la funbike per eccellenza, nella nuova colorazione Mantis Purple.

La famiglia Aprilia Factory, formata dalle versioni più pregiate delle super bike RSV4 e Tuono V4, e dalle medie di riferimento della categoria, RS 660 e Tuono 660, riceve per il 2026 grafiche inedite e accattivanti, ispirate ai temi della ricerca aerodinamica. Aprilia Tuareg, due volte trionfatrice nelle ultime edizioni della massacrante Africa Eco Race, si presenta a Verona nella versione Rally, derivata dalla moto dominatrice nel deserto. E proprio in concomitanza con Motor Bike Expo, scatterà l’edizione 2026 del raid africano nel quale Jacopo Cerutti e il team Aprilia Tuareg Racing saranno impegnati a inseguire il terzo successo consecutivo.

La vetrina veronese di MBE 2026 accoglie anche la gamma 2026 delle motociclette nate a Mandello del Lario. Tutti i modelli Moto Guzzi si aggiornano con nuovi colori e nuove grafiche. Spicca su tutto il ritorno del Rosso Monza, una colorazione leggendaria, ora adottata dalla V7 Sport ultima erede di una famiglia di motociclette unica al mondo. V7 Stone esordisce nella nuova cromia Sabbia Camo, mentre V7 Special è proposta nelle due varianti lucide Smeraldo e Bianco 1969.

Anche la famiglia della travel enduro V85 si veste di nuovi colori: V85 Strada, la versione più essenziale e urbana, guadagna le nuove ed evocative tinte Verde Legnano e Rosso Monza, richiami espliciti alla tradizione più sportiva di Moto Guzzi. V85 TT, la “tuttoterreno” che incarna lo spirito originario di V85, propone grafiche e cromie che richiamano paesaggi magnifici e avventurosi: l’evocativo Giallo Wadi si riferisce al letto del torrente secco nel deserto, che restituisce una tipica colorazione gialla della sua sabbia una volta illuminato dal sole.

L’elegante Grigio Yanar Dag è riferito al colore del gas naturale che fuoriesce dal terreno e che permette ad un’altura situata nell’Azerbaigian di bruciare perpetuamente. V85 TT Travel, pronta di serie per affrontare qualunque viaggio, è offerta nella nuova affascinante e profonda colorazione Blu Zefiro. Per Moto Guzzi Stelvio, la on-off road dal carattere forte ed esclusivo, arrivano le inedite grafiche Grigio Climbing e Verde Hiking, che richiamano le tonalità delle attrezzature e dell’abbigliamento per le attività outdoor, a sottolinearne lo spirito avventuroso.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Piaggio-