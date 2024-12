Le novità della manovra 2025 in tema di tassazione: un’analisi delle opportunità per cittadini e imprese

a cura di

Michele Di Fiore, Presidente C.A.T. Napoli

Gennaro Nunziato, Segretario C.A.T. Napoli

La Manovra 2025 introduce cambiamenti significativi nel sistema fiscale italiano, concentrandosi sulla semplificazione delle aliquote IRPEF, sul sostegno al reddito e su nuovi incentivi per le imprese. Queste misure mirano a rendere più efficiente il sistema e a sostenere la ripresa economica, ma richiedono un’attenta implementazione per garantire risultati concreti. In questo contributo, analizzeremo le principali novità.

Aliquote IRPEF semplificate: verso un sistema più leggibile

La Manovra 2025 conferma l’imposizione fiscale sulle persone fisiche, introdotta in un primo momento soltanto per il 2024 – riducendo a tre gli scaglioni IRPEF: 23% per redditi fino a 28.000 euro, 35% per quelli tra 28.000 e 50.000 euro, e 43% per i redditi superiori.

Questa semplificazione appare positiva in termini di leggibilità del sistema fiscale, ma resta da valutare se il passaggio a tre aliquote sarà accompagnato da un’effettiva riduzione della pressione fiscale per i contribuenti medi. Il rischio è che il beneficio sia limitato a specifici scaglioni di reddito, lasciando sostanzialmente invariata la pressione sui redditi più bassi o più alti a causa delle riduzioni delle detrazioni.

Misure per il sostegno al reddito

La “no tax area” viene estesa fino a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti, equiparandola a quella dei pensionati. Inoltre, ai lavoratori con reddito fino a 20.000 euro viene riconosciuta una somma esente dall’IRPEF, calcolata con percentuali che variano in base al reddito. Per redditi fino a 8.500 euro è del 7,1%, fino a 15.000 euro del 5,3%, e per redditi superiori a 15.000 euro del 4,8%. I lavoratori con reddito tra 20.000 e 40.000 euro possono ricevere una detrazione variabile, fino a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, che decresce fino ad azzerarsi a 40.000 euro. Le somme e le detrazioni sono riconosciute automaticamente dai sostituti d’imposta al momento della retribuzione, senza richiesta da parte del lavoratore. In caso di accertamento di non spettanza, il recupero avviene in rate.

Queste misure vanno nella giusta direzione, soprattutto per i redditi più bassi, aumentando il potere d’acquisto in un contesto economico ancora segnato dall’inflazione. Tuttavia, l’efficacia sarà determinata dalla chiarezza dei meccanismi applicativi: il calcolo automatico da parte dei sostituti d’imposta semplifica le procedure, ma il recupero in caso di errori potrebbe generare disagi per i lavoratori.

Incentivi per imprese: proroghe e nuovi fondi per la competitività

La manovra proroga il credito d’imposta per le PMI che si quotano fino al 2027, con limiti rivisti per ciascun anno. Inoltre, introduce un contributo in conto capitale per chi ha usufruito del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e aderisce alla procedura di riversamento entro il 31 ottobre 2024. È previsto anche un incremento dei fondi per la “nuova Sabatini”, con un aumento di 400 milioni di euro nel 2025 e altri stanziamenti fino al 2029.

Gli incentivi mirano a sostenere il tessuto produttivo, con un focus su ricerca e sviluppo e investimenti in beni strumentali. La proroga del credito per le PMI che si quotano è positiva, ma il tetto massimo per il 2025 (6 milioni di euro) potrebbe limitare l’accesso rispetto ad un numero maggiore di imprese interessate. L’incremento dei fondi per la “nuova Sabatini” è particolarmente apprezzabile, soprattutto per le micro e piccole imprese, ma sarà fondamentale monitorare la velocità di erogazione dei finanziamenti, che in passato ha rappresentato un collo di bottiglia.