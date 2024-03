Le nuove EQV e Classe V di Mercedes-Benz ancora più di classe

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz perseguirà in futuro un approccio strategico differenziato per i suoi van. Come presentato lo scorso anno, l’azienda punta a una strategia premium per i veicoli commerciali. In futuro, una strategia di lusso mirata si applicherà a tutti i veicoli di nuova concezione e di posizionamento privato, come avviene per tutte le autovetture Mercedes- Benz. L’obiettivo è quello di attuare pienamente questo cambiamento strategico con l’introduzione della prossima architettura elettrica modulare e scalabile per van a partire dal 2026. Le nuove EQV e Classe V rappresentano una tappa importante di questo percorso. Entrambe sono state ulteriormente migliorate con un nuovo design degli esterni e degli interni. Aumentano anche il comfort e la sicurezza, soprattutto grazie a una rete digitale più intelligente. I modelli sono ordinabili presso i partner di vendita Mercedes- Benz e online da gennaio 2024. L’equipaggiamento di serie è stato ampiamente aggiornato e quindi adattato con maggiore precisione alle esigenze dei clienti. La nuova Classe V costituisce anche la base per il camper Classe V Marco Polo, offerto franco fabbrica.

“Vogliamo offrire i monovolume e i servizi più desiderabili. A tal fine, abbiamo analizzato attentamente i desideri dei nostri clienti. I nuovi modelli hanno ora un’estetica ancora più accattivante e offrono un numero ancora maggiore di optional digitali. L’equipaggiamento di serie dei nostri monovolume è stato notevolmente migliorato e molte caratteristiche opzionali, in precedenza molto richieste, sono ora di serie: un’offerta completa” dichiara Klaus Rehkugler, Responsabile Vendite e Marketing Mercedes-Benz Van.

