Le Olimpiadi Invernali si sono chiuse, il Festival di Sanremo è al via e l’Italia ne trae profitto

I Giochi invernali si sono conclusi solo da poche ore, ma ciò non impedisce di fare le prime considerazioni sul loro svolgimento. Premessa: l’Italia sportiva ha fatto una gran bella figura sia per il numero di medaglie che i suoi atleti hanno conquistato, sia per il fair play degli stessi e di chi ha curato che il funzionamento di quell’evento cosmopolita si realizzasse nel migliore dei modi. Così, ancora una volta, il Bel Paese ha avuto l’occasione di poter dimostrare di non avere rivali nell’ accoglienza di visitatori provenienti da ogni dove. A ciò va aggiunto che, così facendo, ha gettato le reti atte a tirare a riva turisti provenienti dalle più diverse parti del mondo. Con l’aggiunta che quei probabili ospiti sono perlopiù turisti a pieno titolo, cioè interessati a conoscere nel migliore dei modi possibile l’Italian Live Style, con maggior precisione quanto fa la differenza tra l’Italia e gli altri paesi. Completano la gamma di quei viaggiatori i cosiddetti vacanzieri, vale a dire un tipo di persone con la predilezione per mete che offrano soprattutto benessere fisico, come il mare, la montagna, i laghi e, dulcis in fundo, la buona cucina. A tal riguardo va sottolineato che quei visitatori hanno aggiunto all’abitudine dell’ acquisto dei souvenir tradizionali, anche quella di prodotti enogastronomici. Di tanto hanno preso atto al volo le organizzazioni di categoria del comparto agricolo per agevolare il più possibile la vendita delle eccellenze e delle specialità locali. Lo stesso vale per gli agriturismo e il settore dell’ accoglienza in generale. È un tipo di vendita, quella dai produttori direttamente ai consumatori, a alto margine di redditività, poiché non passano attraverso i vari livelli di intermediazione commerciale. Sempre adoperando le precauzioni scaramantiche che la situazione richiede, l’ Italia, nel primo trimestre dell’anno in corso, ha seguito la scansione che segna i lavori in agricoltura: semina e operazioni come la potatura, la legatura e altre del genere, effettuate nel tempo giusto, l’inverno, iniziano a dare i primi risulati fin dalla tarda primavera. Concludendo, se anche le altre attività economiche del Paese seguiranno questo trend, gli italiani dovranno ringraziare in maniera particolare il Barone De Coubertin, che adeguò le antiche competizioni sportive di Olimpia, in Grecia, alla versione dei moderni giochi di cui fanno parte quelli appena conclusi.