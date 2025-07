Le onde sismiche ci svelano i misteri dell’Etna, lo rileva uno studio tutto italiano

di Salvatore Vicedomini

L’Etna, uno dei vulcani più monitorati al mondo, è attualmente considerato il più attivo in tutto il continente europeo. La sua storia geologica, lunga e articolata, inizia circa 700-500 ka fa (1 ka è pari a mille anni) con l’emissione di magma subalcalino tra rocce, per poi formarsi morfologicamente con un’eruzione di magma circa 200-100 ka con la sua tipica forma a vulcano composito nella regione dell’attuale Sicilia orientale. L’edificio roccioso attualmente attivo, creatosi circa 14ka dopo una violenta eruzione esplosiva, nei recenti tempi storici è stato caratterizzato da un’attività persistente, con degassamento continuo o attività stromboliana, talvolta parossistica.

L’attività esplosiva è stata intervallata da eruzioni effusive che hanno generato delle fessure laterali radiali sui fianchi del vulcano o dei centri eccentrici sui versanti, ed è proprio nelle viscere incandescenti del gigante siciliano si cela una complessa griglia di fratture e canali quasi invisibili ad occhio umano, ma di fondamentale importanza per svelare le dinamiche di questo vulcano ed in futuro di altri suoi simili.

A tal proposito è stato realizzato uno studio internazionale condotto da un team di ricercatori del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova coordinato da Gianmarco Del Piccolo e Manuele Faccenda e pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment con il titolo : “Pressurized magma storage in radial dike network beneath Etna volcano evidenced with P-wave anisotropic imaging”, utilizzando un metodo innovativo basato sulla tomografia sismica delle onde sismiche P per ottenere la mappatura completa del sistema magmatico all’interno del monte Etna.

In questa ricerca, ha affermato il ricercatore Gianmarco Del Piccolo, “è stato esaminato lo stato strutturale all’interno del vulcano Etna utilizzando un metodo di imaging sismico anisotropo probabilistico adattato per la tomografia sismica locale . Nello specifico, rispetto a studi precedenti, questa volta si è preso in considerazione l’anisotropia elastica (proprietà di un materiale di avere diverse caratteristiche meccaniche) delle proprietà fisiche delle rocce, e si è misurata la velocità delle onde sismiche P che variava a seconda delle direzioni in cui esse viaggiavano. Quindi si è riusciti a mappare la struttura crostale utilizzando un dataset di 37.537 tempi di primo arrivo delle onde sismiche P raccolti nel periodo 2006-2016 dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Sezione di Catania-Osservatorio Etneo. Da questi dati si è determinato l’orientamento preferenziale di forma (SPO) delle fratture riempite di fluido magmatico che si aprono lungo le direzioni meno compressive, e che fornisce una firma coerente dello stato di stress locale dei versanti . Volendo fare un esempio semplice, – ha continuato Del Piccolo- si potrebbe immaginare una persona che vuole passare attraverso una folla di gente ed incontra sul suo percorso individui posti frontalmente impiegando più tempo rispetto al quello utilizzato per percorrere un tratto in cui ci saranno soggetti posizionati lateralmente”.

Lo sviluppo di questo studio ha portato a rilevare la presenza di fuso magmatico in una rete di dicchi radiali che si estendono tra 6 e 16 chilometri di profondità sotto il livello del mare, derivante da un sistema magmatico in sovrapressione . Questo impianto strutturale funziona come un sistema di canali che conducono il magma verso la risalita chiarendo perché le eruzioni non avvengono solo dalla sommità del vulcano, ma anche da bocche laterali dei suoi versanti.

“Lo stato di stress nella crosta terrestre, ha spiegato il ricercatore, è stato possibile valutarlo dall’intensità delle onde sismiche, più lente in alcune direzioni e più veloci in altre, che accumulando energia in alcuni punti ha portato a fratturare le rocce in alcuni punti, creando la formazione di dicchi radiali . Unendo poi i vari modelli tomografici con i sistemi di simulazione di propagazione di corpi magmatici si posso fare diverse previsioni delle possibili direzioni di migrazione del magma in superficie e, ha continuato Del Piccolo, se tutti questi punti di arrivo dei fluidi magmatici saranno concentrati in un determinato luogo, ci sarà una maggiore probabilità di fuga eruttiva in quel territorio superficiale”.

Questo studio non si ferma solo alla conoscenza del monte Etna ma vuole essere un inizio a continuare a ricercare modelli sempre più precisi da utilizzare per tanti altri vulcani attivi o per altre applicazioni in altri contesti geologici come zone ad alto rischio sismico, campi geotermici o zone petrolifere.

A tal proposito Gianmarco Del Piccolo ha concluso “ Questo studio è iniziato da un progetto finanziato dallo European Research Council , uno starter grande vinto nel 2019 dal Professore Manuele Faccenda, con cui è stata approfondita questa tematica di lavoro, anche se all’inizio è stato analizzato il Mantello (uno strato più profondo della crosta terrestre), per poi concentrarsi nella parte più superficiale della crosta”.

Purtroppo questa nuova ricerca, per il momento, non ci da la possibilità di avere una previsione precisa di quando si possono verificare nuove eruzioni ma, certamente ci indica come poter individuare le zone di nuove probabili bocche eruttive e, continuando ad ampliare la conoscenza in questo campo basato sulla creazione di modelli tomografici sismici, si avrà la possibilità di ottenere una comprensione sempre più precisa di processi geologici profondi.