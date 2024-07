Le Pen e Salvini rimandano a giorno dopo ballotaggi Francia scelta su eurogruppo destre

Bruxelles, 1 lug. (askanews) – Il gruppo politico dell’estrema destra al parlamento europeo, Identità e Democrazia (ID), di cui fanno parte gli eurodeputati della Lega e quelli del Rassemblement National francese di Marine Le Pen, ha rinviato all’8 luglio a Bruxelles, la sua riunione costitutiva dopo le elezioni europee. La riunione era stata programmata inizialmente per mercoledì 3 luglio, lo stesso giorno in cui è previsto la riunione costitutiva dell’altro gruppo di destra, quello dei conservatori e riformisti europei (Ecr), in cui siedono gli euodeputati di Fratelli d’Italia.

Il Parlamento europeo aveva fissato il 4 luglio come data limite per la ricostituzione dei gruppi politici prima dei negoziati e degli accordi per le nuove cariche istituzionali interne (presidente e vicepresidenti del parlamento; questori, presidenti e vicepresidenti delle commissioni parlamentari etc.) che dovranno essere conclusi nella prima sessione plenaria di strasburgo, dal 16 al 19 luglio, e nelle settimane immediatamente successive. Ma i gruppi in reltà possono essere creati, sciolti, o riaggregati in qualsiasi momeno durante i cinque anni della legislatura europea.

Il rinvio della riunione costitutiva dell’Id può essere spiegato con la necessità di attendere i risultati delle elezioni francesi, e sopratutto del tentativo in corso da parte del premier ungherese, Viktor Orbßn, di formare un nuovo gruppo sovranista basato soprattutto sui partiti di destra dell’Europa dell’est. Un tentativo che Orbßn sta conducendo insieme al partito Ano dell’ex premier ceco Andrej Babis, e all’Fpo austriaco di Herbert Kickl, che si prepara una probabile vittoria alle elezioni nazionali in autunno . Il progetto del nuovo gruppo, che è stato presentato ieri a Vienna, sarebbe molto rafforzato da un’ eventuale adesione del parito di estrema destra polacco Pis (diritto e giustizia), oggi nell’Ecr, che i suoi stessi dirigenti considerano possibile al 50% . Anche gli italiani della Lega (oggi nell’Id) guardano con interesse a questo esperimento, che potrebbe contribuire a quella unione delle destre in un “supergruppo”, auspicata da Matteo Salvini.

Nel frattempo, si attende di vedere che cosa farà il Rassemblement National dopo la sua grande affermazione elettorale, prima alle europee (30 eurodeputati) e poi al voto in Francia, dove il secondo turno, il 7 luglio (un giorno prima della nuova data della riunione costitutiva di Id) potrebbe portare al governo il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Per formare un gruppo politico al Parlamento europeo sono necessari almeno 23 deputati, da un minimo di cinque Paesi membri.

Resta anche l’incognita degli europarlamentari dell’ultradestra tedesca di “Alternative für Deutschland” (Afd), espulsi dal gruppo id poco prima delle europee e ora tra i “non iscritti”.

Dopo il loro successo alle europee, e in previsione di una loro probabile affermazione nelle elezioni di settembre in tre “länder” in Germania, l’Afd potrebbe cercare di aggregare un nuovo gruppo ancora più a destra di Id, attraendo altri partiti estremisti e “non iscritti” di diversi paesi.

Insomma, i gruppi politici a destra del Ppe nel Parlamento europeo potrebbero addirittura raddoppiare a quattro, o più probabilmente scomporsi e ricomporsi in due o tre nuove formazioni già nelle prossime settimane, in parte anche prima del voto di Strasburgo del 18 luglio sulla conferma del secondo mandato per Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea.

