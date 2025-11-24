Le imprese italiane investono più in Spagna ma non sempre hanno successo, ecco perché

Il 2024 ha segnato un record nell’espansione delle imprese italiane in Spagna: gli investimenti diretti hanno superato i 987 milioni di euro, triplicando i livelli del 2023. Dal Barometro Ccis-Afi emerge che il 71% delle aziende italiane già presenti sul territorio prevede di aumentare gli investimenti nel 2025, mentre il 95% considera la Spagna un mercato strategico. Un quadro che spinge molti imprenditori a puntare sulla Penisola Iberica. Il guaio è che troppi cadono nella trappola più banale: “Se funziona in Italia, funzionerà anche in Spagna.” Spoiler: no. “I due Paesi si somigliano, ma la cultura, i comportamenti professionali e il modo di prendere decisioni sono completamente diversi. Non basta replicare modelli operativi, gestionali o commerciali”, spiega Roberto Bosco, avvocato italiano da vent’anni in Spagna e founder di Lawants, studio internazionale con sedi a Barcellona e Madrid specializzato nel supporto a imprese italiane di medie e grandi dimensioni.

Il vantaggio competitivo di chi conosce davvero il mercato

In vent’anni di esperienza, Lawants ha assistito centinaia di aziende in ogni fase dell’ingresso sul mercato spagnolo. “Non costruiamo società a scatola chiusa e non ci limitiamo a eseguire richieste. Prima di tutto analizziamo il progetto, verifichiamo la fattibilità e forniamo al cliente gli elementi per decidere in modo consapevole”, spiega Bosco. Da qui una serie di avvertenze che ogni imprenditore dovrebbe conoscere prima di mettersi in gioco.

1. Osserva, impara, poi muoviti

Quello che ha successo in Italia può fallire in Spagna: anche la pizza “perfetta” può non piacere a nessuno a Barcellona. Prima capisci il mercato, poi ti muovi. Bosco ricorda un consiglio ricevuto quando era ufficiale di complemento nella Guardia di Finanza: “All’inizio, non fare nulla. Osserva, studia, capisci. Solo dopo agisci con consapevolezza.”

2. Riparti da zero, senza arroganza

In Spagna non esiste alcun bonus d’ingresso per chi è affermato in Italia. Il brand non è conosciuto, la credibilità non si trasferisce e il sistema bancario non considera lo storico italiano. È come essere neonati: servono omogeneizzati, non una fiorentina.

3. Valori diversi, comportamenti diversi

In Italia l’identità professionale pesa molto. In Spagna la qualità della vita viene prima del lavoro, che è solo uno strumento per raggiungerla. Questo cambia leadership, comunicazione e relazioni. L’esempio tipico: in Italia parlare di lavoro è normale; in Spagna puoi sentirti rispondere “E a te cosa importa?”. Ignorare queste differenze significa fraintendere il contesto.

4. Gestorías e Asesorías non sono la stessa cosa

Errore classico degli italiani: confondere le Gestorías con le Asesorías. Le prime offrono servizi amministrativi di base, spesso senza competenze tecniche; le seconde sono studi professionali che fanno consulenza strategica. “Molti imprenditori italiani, non conoscendo la differenza, pensano di avere un commercialista qualificato. Risultato: errori, mancanza di controllo, danni spesso irreparabili”, avverte Bosco.

5. Dai al team la stabilità che si aspetta

La proattività “all’italiana” in Spagna non funziona. Qui si lavora bene in ambienti strutturati, stabili, con processi chiari e leadership non aggressiva. Gli agenti commerciali sono l’esempio perfetto: il compenso solo provvigionale in Spagna non lo vuole quasi nessuno. Preferiscono un fisso più basso ma sicuro.

Una scelta strategica netta

“Qui è normale che un imprenditore oggi coltivi patate e domani, se va male, chiuda tutto senza drammi”, racconta Bosco. “Questa mentalità incide anche sui servizi professionali: spesso non vengono valorizzati gestione, controllo o consulenza di alto livello, e molti professionisti si adeguano abbassando gli standard.” Per questo Lawants ha scelto una linea chiara: non lavora con clienti spagnoli né con attività individuali, microimprese o persone fisiche. “I nostri clienti sono solo società straniere che investono in Spagna e richiedono un livello di servizio eccellente e internazionale.” L’obiettivo è accompagnare le aziende con una visione strategica, anticipando i problemi e guidando la crescita.