Le politiche economiche e il successo del governo Meloni

di Alfredo Antoniozzi*

È difficile analizzare in soli quattro mesi e mezzo la politica economica di un governo che, nei primi 60 giorni, ha avuto l’esigenza di chiudere una legge finanziaria più che altro ereditata.

Però, i segnali che arrivano sono più che confortanti.

L’occupazione sale e i costi energetici, grazie soprattutto ai ventuno miliardi di euro impegnati con la legge di bilancio, diminuiscono fortemente.

Ciò induce anche a sperare che l’inflazione, problema europeo dell’anno , possa recedere.

Come ha magnificamente spiegato un economista di successo come il prof Roberto Guida, l’attenzione che l’esecutivo ha riservato ai beni di interesse nazionale è una novità rilevante , che apre scenari interessanti anche in previsione del rinnovato ruolo delle partecipate, sia come assistenza e supporto alle start up, sia nei meccanismi interventistici che riguardino in particolare il Mezzogiorno.

Di questo va dato atto al ministro Urso che sta interpretando perfettamente la sua funzione con aspetti di sostanziale novità.

E anche su Pnrr e fondi europei il ministro Fitto ha accelerato la spesa sciogliendo l’agenzia di coesione istituita nel 2014 che aveva dato risultati deludenti.

Ovviamente non diciamo che va tutto bene e non potremmo certo dirlo dinanzi a una congiuntura che dura dal 2008, alle conseguenze di covid e guerra e con un’inflazione che lo scorso anno ha raggiunto livelli record in tutta Europa.

La sinistra di Schlein e Conte non ha un’idea propositiva ma solo una visione distorta del keynesismo che passa necessariamente attraverso la voragine del debito pubblico.

È una sinistra che ha dimenticato di avere governato ininterrottamente dal novembre 2011 all’ottobre 2022, esclusa la parentesi gialloverde, con riforme come lo Jobs act che oggi ritratta.

Che parla di superamento del precariato senza dire come, ché vorrebbe un debito spaventoso per sterilizzare i costi del carburante

Insomma, uno statalismo stile anni settanta in Italia, salvo assumere posizioni rigoriste a Bruxelles.

Il cammino per noi è lungo e dura un’intera legislatura ma si può ben sperare. Anche che dalle opposizioni escano posizioni costruttive.

*vice capogruppo di Fratelli d’Italia di alla Camera