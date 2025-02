Le previsioni del tempo, della politica e dell’economia, da un po’ condividono la scarsa attendibilità

La coda dell’inverno in Italia e, in generale, nella parte occidentale del mondo, viene descritta in maniera diversa dai vari mete reologi, nessuno escluso, come se stessero formulando una specie di enigma contornato da verbi coniugati al condizionale, in ogni caso con linguaggio sibillino quando non criptico. Strano ma vero, le previsioni economiche e politiche, non solo nel Paese quanto anche in tutta la UE, hanno assunto caratteristiche proteiformi che rendono azzardato qualsiasi tentativo di analisi volta a dare risultati di una qualche attendibilitá Con forte contrarietà si deve ammettere che quanto veniva usato nell’antica Roma per inquadrare situazioni del genere, è valido ancora oggi. Precisamente quel popolo che fece di Roma “Caput mundi”, testa del mondo allora conosciuto, conquistandone buona parte, quando non riusciva a far luce su un evento importante, ricorreva agli auspici. Si ha motivo di credere che gli equilibri che si saranno raggiunti alla fine delle turbolenze che stanno sballottando attualmente l’umanità, consisteranno in una serie di compromessi di debole consistenza, pronti a saltare ai primi soffi di venti contrari. Nello specifico è opportuno evidenziare che, pur essendo l’anno in corso alla fine del suo secondo mese, detto con altre parole essendone scorso un sesto o la sesta parte, sono avvenuti già tanti di quei fatti che solo in parte e per una porzione ridotta erano stati messi in preventivo fino alla fine del 2024. Concentrando l’osservazione sull’invasione dell’ Ucraina, il mondo sta prendendo atto, semmai avesse ancora bisogno di conferme, che, a monte di ogni azione volta a determinare un diverso assetto sociale, c’è un ipotesi di tornaconto talvolta annunciata apertis verbis. Così sta facendo Trump nei confronti di Zelensky, al quale sta offrendo una ipotesi di collaborazione non ancora definita nei particolari. In cambio pretende una quantità di terre rare somministrate per anni fino alla concorrenza dell’ ammontare di tutti i dollari che fin’ora Washington ha speso per la causa di Kiev. È evidente che tale forma di do ut des sarebbe da classificare da subito una vera e propria estorsione. Anche per quanto riguarda l’evoluzione – l’involuzione ?-dell’ assetto politico di una parte del pianeta, quanto sta accadendo ha poco di coerente: dall’elezione di Trump negli USA a quello di Merz in Germania, sembra di assistere alla proposizione di una restaurazione al cui confronto quelle del passato, anche recente, appaiono come fenomeni di influenza contenuta. Pensare che il quadro appena tratteggiato riguarda solo uno dei disastri che, ormai da qualche tempo, stanno tormentando il mondo. La Comunità Mondiale dovrà riprendere, presto e saldamente, il toro per le corna in cui si è incarnata la Questione… Mediorientale. Richiederà la presa del problema con quattro e più mani, per tentare di mettere il freno a una situazione conflittuale che potrebbe continuare a inasprirsi per tempi biblici: del resto i luoghi interessati dai conflitti potrebbero agevolare il fenomeno. I fatti accennati in apertura meritano un’ analisi più ampia e profonda. Non dimenticando però il vecchio aneddoto del villaggio: “mentre il medico studia, il paziente muore”.

È già successo diverse volte, quindi, se si dovesse ripetere, le conseguenze peserebbero molto.