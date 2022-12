Le principali differenze tra Noleggio Lungo Termine e Leasing: quando conviene uno e quando l’altro?

Nel mercato dell’automobilismo esistono tante alternative d’acquisto e di utilizzo di una vettura, in modo tale che ognuno possa individuare quella più adatta a sé in base alle proprie esigenze. A dire il vero la scelta tra leasing e noleggio non è solamente una questione di costi, ma anche e soprattutto di vantaggi, benefici e di esigenze strettamente personali.

Ecco perché oggi cercheremo di comprendere quale sia la soluzione da preferire tra queste opzioni, tenendo conto del fatto che non esiste una risposta unica, ossia valida per tutti. In pratica aiuteremo chi legge a capire se tra noleggio a lungo termine o leasing convenga scegliere l’uno o l’altro in base a stile di vita, costi, vantaggi ed esigenze di mobilità.

Cos’è il leasing?

Prima di iniziare, ovviamente, riteniamo doverosa una breve spiegazione di queste due formule di mobilità. Il leasing è la formula che permette di utilizzare il veicolo per un periodo pre-stabilito, dietro il pagamento di rate mensili comprensive di una serie di costi. In altre parole la rata comprende il valore del veicolo e tutto ciò che, secondo il contratto, rientra tra le spese di gestione della pratica, interessi inclusi.

Il periodo ha una durata variabile e permette al cliente di usare il veicolo come se fosse suo, fermo restando che la proprietà resti alla concessionaria a cui ci si è affidati. Tuttavia, al termine del contratto, il cliente può decidere se riscattare l’auto pagando il saldo di quanto dovuto oppure, semplicemente, restituirla e stipulare un nuovo contratto.

Come funziona il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine, invece, è un contratto che prevede l’utilizzo di un veicolo per un lasso di tempo variabile senza la possibilità di riscatto finale. Il canone mensile che il cliente pagherà comprende tutte le spese dell’auto, da quelle di amministrazione a quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’unico costo vivo a carico del cliente, ovviamente, sarà quello del carburante per cui la sua unica preoccupazione sarà quella di guidare in modo responsabile.

Assicurazione e tutto ciò che riguarda la proprietà del mezzo restano a carico della società di noleggio che, per l’appunto, assolverà a tali esigenze tramite il canone mensile pagato dal cliente. A fine contratto il mezzo viene restituito e il cliente potrà decidere se avviarne uno nuovo o prendere un altro tipo di decisione.

Cosa è importante sapere?

Leasing e noleggio a lungo termine nascono come soluzioni di mobilità aziendali, ovvero per imprese e liberi professionisti. Nel tempo queste formule contrattuali hanno aperto anche al mercato privato, permettendo anche a chi non dispone di grosse liquidità di avere a disposizione un’auto in ottimo stato.

La comodità delle rate mensili permette alle persone di gestire in modo più elastico i costi e le uscite, e la presenza costante dell’azienda o della società che ha fornito l’auto fungono da “paraurti” per qualsiasi necessità o emergenza. Ciò che davvero fa la differenza tra queste due formule, quindi, è il riscatto finale dietro pagamento del saldo dovuto.

Quando scegliere l’uno o l’altro?

La scelta deve tener conto della propria condizione fiscale perché, a seconda di quanto disposto dalla legge, ci sono differenti incentivi di cui è possibile beneficiare. Oltre alla fiscalità di tale transazione suggeriamo di valutare il chilometraggio medio annuale, il tenore degli spostamenti e la giacenza media sul conto corrente. Tutte queste informazioni, a conti fatti e calcolatrice alla mano, ci indicheranno se per il nostro stile di vita sia più conveniente acquistare un’auto in leasing o se, invece, sia preferibile un noleggio a lungo termine più svincolato.