Le professioni emergenti del turismo: dal Destination Manager alle guide enogastronomiche

Così come molti altri settori, anche il turismo si è evoluto sotto la spinta della rivoluzione digitale; i bisogni di una clientela moderna e sempre più esigente hanno fatto emergere nuove figure professionali, in virtù della crescente necessità di avere a disposizione personale con capacità e competenze altamente specifiche. I motivi di una simile evoluzione sono da ricercare anzitutto nei cambiamenti che la digitalizzazione ha impresso al comportamento dei consumatori; contestualmente, il mercato si è espanso notevolmente in termini di offerta, accentuando la concorrenza settoriale. Di conseguenza, agenzie di viaggio e tour operator, così come le amministrazioni turistiche locali e non, sono state costrette ad aggiornare il proprio linguaggio, implementando una presenza online strategica e strutturata, volta alla promozione dei servizi, dei prodotti turistici e del territorio, in relazione alla domanda di mercato.

Il turismo del futuro: i nuovi profili professionali

Molte delle professioni turistiche emergenti afferiscono all’area manageriale e, spesso, rappresentano l’evoluzione moderna di profili già esistenti. È il caso, ad esempio, dell’Hotel Manager (quello che un tempo era il direttore d’albergo), una figura alla quale sono richieste competenze ampie e diversificate, che spaziano dalla gestione operativa e commerciale alle strategie promozionali. Ragion per cui, chi vuole intraprendere una carriera di questo tipo, può affrontare un percorso di formazione universitaria o, in alternativa, scegliere di frequentare un master professionalizzante, come quello erogato da un ente specializzato come UpLevel.

Nella maggior parte dei casi, però, quando si parla di ‘lavori emergenti’ in ambito turistico si fa riferimento a figure professionali nate di recente, in funzione a specifiche esigenze settoriali. Tra queste, come riporta un approfondimento a cura dell’edizione online de Il Corriere della Sera, figurano: