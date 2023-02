Le professioni più richieste nel 2023: ecco la top 10

La doppia transizione richiesta al sistema produttivo nazionale dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza porta con sé notevoli cambiamenti. Non solo in termini di riorganizzazione aziendale, ma anche di competenze “fresche” da dover inserire in azienda. Non è un caso, infatti, se la top 10 delle professioni più richieste in questo 2023 appena iniziato rientra a pieno nella twin transition digitale e sostenibile. Della necessità delle aziende di dotarsi di nuove figure innovative in organico parla L’incentivo del lunedì di questa settimana.

La top 10 dei profili più cercati? Il digital guida la bussola, in tutti i campi

Potrà sembrare un dato ovvio, ma è la digitalizzazione dei processi e dei prodotti a trainare la maggiore richiesta di figure professionali “formate”. Le competenze tech, o comunque, digitali sono richieste in tutti i settori aziendali. Ma il monitoraggio condotto da una delle principali piattaforme di ricerca lavoro in Italia fornisce, comunque, un risultato sorprendente.

È, infatti, il settore delle risorse umane quello in cui, nel 2023, si concentra il numero più sostenuto di professioni richieste. Nello specifico, le aziende cercano:

HR Generalist

Consulente risorse umane

Se, da un lato, l’Hr Generalist è il responsabile della gestione ordinaria del reparto delle risorse umane all’interno dell’azienda, dall’altro lato spetta al consulente alle risorse umane occuparsi della supervisione di un’ampia gamma di servizi legati all’hr, come ad esempio il reclutamento, la retribuzione e la gestione delle prestazioni. Tutte mansioni che, da qualche anno a questa parte, sono strettamente legata ad una necessaria dimestichezza con il mondo digitale. I suoi linguaggi e le sue tecniche.

Proprio queste figure professionali sono due dei profili in uscita della nuova edizione della Master Academy Time Vision in apertura il prossimo 18 marzo.

Il Master Executive in Digital Hr Management

Tra le competenze in uscita del nuovo Master Executive in Digital Hr Management, infatti, rientrano:

gestione del personale (orientamento in entrata/uscita)

motivazione risorse umane

pianificazione delle attività

pianificazione formativa

coordinamento del lavoro

amministrazione e gestione del personale

Tutte skills necessarie alla formazione delle due figure citate nel precedente paragrafo. Ma, accanto alle prime due, è alta la richiesta anche di figure ancora più “native digitali” nel settore, come il Digital Recruiter e l’Head Hunter.

E la sostenibilità?

Per quanto riguarda, invece, la seconda transizione richiesta dal PNRR, e cioè quella ecologica, le richieste delle aziende riguardano un ventaglio più ampio di figure professionali. Alcune delle quali ancora da creare a pieno.

Non tutte le aziende hanno gli strumenti, e, soprattutto, le competenze giuste per guidare le trasformazioni in corso, e sono quindi alla ricerca di figure come PNRR Manager, Sustainability Manager, Sustainability Practitioner, Innovation Manager, Innovation Specialist, Operation Manager. Tutte figure in uscita dal Master Executive Digital transformation e sustainability management di Time Vision.

Tutte le info qui: https://www.timevision.it/master/