Le proposte di Paviè per San Valentino: non lo celebriamo con un semplice gesto, ma con il cuore

“Ti amo ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo della mia vita, ma oggi voglio dimostrartelo con un oggetto speciale”.

San Valentino è il giorno in cui celebriamo l’amore in modo simbolico, perché anche se è un sentimento che vive ogni giorno, il 14 febbraio sentiamo il desiderio di renderlo tangibile attraverso un gesto. Può essere una cena a lume di candela, un mazzo di fiori, una scatola di cioccolatini o un gioiello, capace di custodire nel tempo un’emozione.

I fratelli della gioielleria Raffaele Palma sono degli inguaribili romantici, per loro l’amore è una forza autentica, ciò che li unisce ogni giorno e che alimenta la passione con cui danno vita a creazioni preziose. Proprio da questa visione nasce, per San Valentino, la linea Jewels Paviè, una collezione che mette al centro il cuore, simbolo universale dell’amore, comune ma mai banale.

Il cuore, protagonista di una collezione interamente realizzata in argento, rappresenta l’amore in tutte le sue forme, non solo quello romantico, ma anche quello familiare e affettivo, fatto di legami profondi e duraturi.

All’interno della linea Jewels Paviè, il cuore viene reinterpretato in diverse versioni: il cuore bombato zirconato, dall’effetto tridimensionale e luminoso; il cuore schiacciato, più moderno ed essenziale; e i cuori multipli, simbolo di un amore che si moltiplica e si condivide.

La collana con cuore bombato è una novità della collezione SS2026, un gioiello nuovo, ricercato, studiato per sorprendere ancora di più. Dal design contemporaneo e adatto a ogni età, è pensato per dire “ti amo” oggi, ma anche tra molti anni”.

Altrettanto simbolico è l’anello composto da più cuori, sta a simboleggiare le varie forme di amore. Ogni cuore può rappresentare una persona, un legame, un componente della famiglia. Ogni dettaglio racchiude una storia unica e personale. Alla stessa idea si ispira anche il bracciale coordinato, che ripropone il motivo dei cuori multipli.

La linea Jewels Paviè comprende inoltre collane e bracciali con cuori schiacciati, versioni arricchite da simboli come stella, luna, corona e quadrifoglio, fino ai modelli con la scritta “Amore”, per rendere ancora più esplicito il messaggio emotivo.

Non conta se il gioiello ha un cuore, un’iniziale o una parola, ciò che davvero importa è il gesto. Perché un gioiello non è solo un oggetto, ma memoria, emozione, presenza.

Per Paviè, San Valentino è l’occasione per donare non qualcosa di effimero, ma un simbolo destinato a durare, proprio come l’amore che si prova per la persona a cui è dedicato. Una collezione che parla di un sentimento senza scadenza, perché il cuore può cambiare forma, ma il suo significato resta immutato.