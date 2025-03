“Le Radici del Vento”: il nuovo viaggio surreale di Gianni Puca alla Galleria Par’Bleu

Sabato 22 marzo, alle ore 19:00, la Galleria d’arte Par’Bleu di Aversa ospiterà il vernissage “Le Radici del Vento”, la nuova mostra personale dell’artista Gianni Puca. Dopo il successo dell’ultima esposizione al Maschio Angioino, Puca torna a sorprendere il pubblico con un’esposizione di opere inedite, ambientata nella suggestiva cornice di Palazzo Candia, nel cuore della città normanna.

L’arte di Puca: un inno alla leggerezza

Attraverso una serie di dipinti surreali, Puca trasforma la tela in un palcoscenico onirico, dove la leggerezza si fa protagonista e la realtà si mescola con l’immaginazione. Alberi che danzano il tango, muri che raccontano storie d’amore e una Natura che si riappropria del suo ruolo centrale: ogni opera è un invito a riscoprire il mondo con occhi nuovi, lasciandosi trasportare da un soffio di poesia e libertà.

Ma “Le Radici del Vento” non è solo una mostra pittorica. L’arte di Puca si espande oltre la tela, dando vita a un’esperienza immersiva che coinvolgerà il pubblico grazie alla partecipazione di attori e musicisti. Attraverso performance teatrali e sonorità evocative, i visitatori potranno entrare in sintonia con le opere, ascoltando le storie e le emozioni che si celano dietro ogni pennellata.

Un evento da non perdere

L’esposizione presso la Galleria Par’Bleu promette di essere un’esperienza sensoriale unica, capace di trasportare lo spettatore in un mondo dove l’arte dialoga con la musica e il teatro. Un’occasione per lasciarsi trasportare dal vento della creatività e riscoprire il legame profondo tra l’uomo e la natura.

L’ingresso all’evento è libero. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Galleria Par’Bleu o seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell’artista.

M.O