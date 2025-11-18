Le radici della medicina: la Giornata di studi del Musa sulle origini dello Studium

Il Musa – Museo Universitario delle Scienze e delle Arti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – organizza venerdì 21 novembre alle ore 9.30 “La Medicina alla Fondazione dello Studium”, una giornata di studi dedicata alle origini e allo sviluppo della medicina al tempo della nascita dello Studium, nel 1224. L’appuntamento si terrà nell’Aula Magna del Complesso di S. Patrizia e proporrà un percorso filologico che intreccia fonti, tradizioni e nuove prospettive sulla storia della cultura medica.

Ad aprire i lavori sarà Gianfranco Nicoletti, Rettore dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, mentre a moderare la giornata sarà Michele Papa, Direttore del Musa.

Tra gli interventi, Leonardo Capezzone dell’Università di Roma La Sapienza analizzerà la rimozione delle fonti arabe dalla narrazione del Medioevo latino. Marco Di Branco, sempre La Sapienza, approfondirà il rapporto tra Salerno e il mondo islamico tra IX e XI secolo. Piero Morpurgo della Commissione scientifica dell’Edizione Nazionale “La Scuola Medica Salernitana” – MIC, racconterà la figura del Magister Salernus e il legame tra teoria e pratica medica. Claudio Azzara dell’Università di Salerno si concentrerà su Costantino l’Africano e la medicina salernitana nel Medioevo. Giuseppe Mandalà dell’Università di Milano La Statale parlerà di scienza medica e culture alla corte dei re di Sicilia. Ilenia Tamburro dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa proporrà una lettura della Regola Sanitaria Salernitana alla luce della teoria dei quattro umori.

La Giornata di Studi nasce dalla convinzione che conoscere il passato sia fondamentale per orientarsi nel presente. In un contesto di rapidi cambiamenti, la prospettiva storica consente di comprendere le origini dei modelli culturali e scientifici contemporanei, offrendo strumenti per guardare oltre il presente.

Particolare attenzione sarà dedicata alle normative che tra XII e XIII secolo regolamentarono l’esercizio della medicina nel Regno di Sicilia. Le Assise di Ariano, promulgate da Ruggero II nel 1140, e le Constitutiones emanate da Federico II nel 1231, rappresentano tappe fondamentali nella costruzione di un sapere medico riconosciuto e istituzionalmente regolamentato, con Salerno come uno dei poli più influenti. L’iniziativa mira a restituire la complessità di questo percorso, ricostruendo le radici culturali e filologiche che portarono alla nascita dello Studium e alla definizione della sua identità scientifica.

Ingresso libero

Aula Magna, Complesso di S. Patrizia, Via L. Armanni 5, Napoli – ore 9.30

Per maggiori informazioni: www.musa.unicampania.it