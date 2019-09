Le resistenze all’innovazione trasformativa

La crisi finanziaria scoppiata nell’agosto del 2007 seguita dalla Grande Recessione ha frantumato l’edificio economico delle aspettative razionali costruito sulle fragili fondamenta della perfetta conoscenza degli eventi futuri. Principi apparentemente solidi sono venuti meno, quali quelli della riduzione dell’incertezza ricorrendo al calcolo delle probabilità, dei numeri che sostituiscono il senso comune, della disoccupazione dovuta a comportamenti volontari delle persone che rifiutano un lavoro retribuito al tasso salariale corrente. L’incertezza irriducibile fa vedere un altro scenario in cui un cambiamento di paradigma appare in assenza di preavvisi, in un momento non prevedibile. A metterlo in atto sono singoli innovatori trasformativi. I loro risultati subiscono un ritardo di tempo per l’attrito esercitato dallo spirito culturale dell’epoca, una resistenza tanto più forte quanto più la società è ripiegata sulle pratiche consolidate. La familiarità con una macchina le cui prestazioni sono molto vicine ai limiti agisce da ammortizzatore dell’innovazione che cambia il paradigma. Roberto Ragazzoni, astronomo dell’Istituto nazionale di astrofisica a Padova, si chiede in una sua ricerca in corso d’opera (Time and Timing of Innovation): “Chi vorrebbe investire tempo, energia, denaro o, più in generale, risorse, per migliorare una macchina che ha un’efficienza del 95% o del 99%, ben sapendo che questo potrebbe solo leggermente migliorare la situazione?” Ebbene, è proprio in una tale situazione – sostiene Ragazzoni – che si rafforzano i comportamenti conservativi che puntano l’indice sulla presunta sopravvalutazione delle prestazioni di quell’innovazione. In essa ci sarebbero degli errori nascosti che seppur corretti porterebbero solo a miglioramenti marginali della sua performance.

