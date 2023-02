Le riserve auree ignorate

di Carmine De Rosa

Provo ad intervenire nel dibattito sul debito pubblico italiano con una proposta che aspira almeno ad entrare nel menu delle modalità d’intervento meritevoli di approfondimento.

Premessa: nel bilancio dello Stato il patrimonio culturale italiano (Colosseo, Templi di Paestum, Pompei, etc.) non è computato, come se avesse valore Zero. Trattasi, evidentemente, di falsa rappresentazione della realtà.

Ebbene, io credo che, senza ancora considerare gli introiti di questi Beni Culturali (biglietti, diritti d’immagine, etc ), se ne trascuri tra il loro principale valore di mercato, da considerarsi analogo a quello delle monete d’oro (anche “bene-rifugio”).

Se esistono da secoli, tali Beni sono considerati certamente Valori affidabili. Che siano Valori altissimi (di Colosseo ce n’è uno solo al mondo) è verità che appartiene alla consapevolezza di tutti (ad esclusione dei contabili di Stato).

Attraverso la “tokenizzazione”, i suddetti beni potrebbero essere frazionati in quote virtuali e quindi venduti – e resi così scambiabili – sul mercato. Il “token Colosseo n. 0001/10000”, opportunamente certificato (registro blockchain), sarebbe simile a moneta/oro. Elon Musk, Madonna, Chiara Ferragni, Berlusconi, gli Emiri: possedere un “token Colosseo” potrebbe diventare uno status symbol, una sorta di obbligo socio-culturale per chi aspira ad essere apprezzato nel mondo. Il prezzo della compravendita, facile profetizzare, sarebbe altissimo.

Legge e contratti assicurerebbero, ovviamente, che nessun tipo di diritto si genera in capo al possessore di token circa la gestione materiale del Bene Culturale: tale apparente limite sarebbe ovviamente anche una garanzia – necessaria e graditissima per tutti, tokenisti inclusi – circa il fatto che i Beni Culturali Tokenizzati sono destinati a durare ancora per secoli o millenni.

Risultati attesi:

il Debito Pubblico italiano sarebbe abbattuto. I Token sarebbero trasferibili sul mercato. Non una Banca, ma la Storia e la Cultura avrebbero “stampato” moneta. Non di “creazione” di valore, si tratterebbe in realtà; ma di “rilevazione” sul mercato di un valore enorme, già esistente, finora ignorato dall’economia ufficiale. Un valore che appartiene all’Italia e che dall’Italia sarebbe intascato