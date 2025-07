Le risposte del Papa ai giornalisti al ritorno da una breve pausa di riposo

Leone XIV è tornato da qualche giorno nella Santa Sede, al termine di un breve periodo di relax – si fa per dire – nella residenza estiva dei Papi, la storica villa di Castelgandolfo. Prima che il suo predecessore non vi mettesse piede, uno dei diversi altri suoi comportamenti in controtendenza a quelli, se non d’obbligo, quasi per il Capo della chiesa, non accantonasse tale tradizione pluricentenaria.

A tale trasferimento pro tempore alla Villa dei Papi, non c’era stato anno in cui quella dimora, nel periodo estivo, fosse rimasta senza il suo Ospite istituzionale, Sua Santità di turno. Questo vezzo, il termine è usato nel rispetto di quanto è giunto fino al tempo attuale di un’espressione della Roma antica, cioè il “parce sepulto”, fa il paio con il non risiedere del de cuius nell’alloggio papale tra le mura della Santa Sede e molte altre chicche.

Segnali forti e chiari della esternazione di un pauperismo di maniera simil sessantottardo, non molto diverso dalle chiacchiere senza contenuto che escono dalle bocche degli imbonitori da mercato. Strano ma vero ancora sopravvivono, nonostante la AI stia diventando sempre più di uso comune. Il Papa è sceso dalla vettura già usata dai suoi predecessori, salvo l’ultimo che, per non cadere in incoerenze con la coreografia da lui messa in piedi e accennata innanzi, preferiva ostentare, la scelta del verbo non è casuale, una piccola ma non made in Italy 500. Ha trovsto a attenderlo un piccolo gruppo di giornalisti che lo hanno avvicinato garbatamente. È a questo punto che si é avuta la conferma del detto “intelligenti pauca”, più esplicitamente “chi vuol capire, capisca”, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno. Alla domanda di un giornalista se avesse in programma un viaggio in Palestina, Leone XIV ha risposto che avrebbe piacere di recarsi non solo in quei luoghi, ma su tutti i fronti di guerra attualmente in essere, se appena se ne ravvisasse la reale necessità. Non ha aggiunto, ma dal suo atteggiamento si è potuto capire, che la sua persona era più utile per la pace rimanendo al suoiposto di lavoro. Prova ne é che, durante il suo breve soggiorno fuori delle Mura Vaticane, ha continuato a lavorare e a ricevere personalità, tra cui Zelensky.

Alla risposta riportata innanzi, Leone XIV non ha aggiunto, è da credere volutamente, l’importante e ormai ripetuto più volte in diverse occasioni, il suo aver preso il toro per le corna e concesso, senza condizioni, la disponibilità dei luoghi all’interno delle Mura Vaticane a ospitare le delegazioni dei paesi che perseguono l’intento di ristabilire la pace nei luoghi dove occorre. Quindi fatti, non parole, sono gli stimoli che la sua persona gradirà ricevere e prendere in considerazione. Come spesso accade in ogni manifestazione che porti con se l’assunzione di impegni, anche nel caso della reale disponibilità del Papa a collaborare per la definizione delle partite aperte, anche mediando, non si intravede da nessuna delle parti in lite un minimo di disponibilità a sedersi allo stesso tavolo di Papa Prevost e delle controparti.

Ancora una volta si sta verificando qualcosa che trae spunto dalla tradizione cattolica. Nel villaggio ne hanno tratto ispirazione per descrivere una qualsiasi situazione di incaglio. La processione che accompagna la statua del Santo Patrono il giorno della ricorrenza, incappa in un ostacolo non previsto, come il ritardo dell’ apertura delle sbarre di un passaggio a livello. Più di un devoto al seguito borbotterà di conseguenza: “La processione è ferma ma i ceri accesi intorno alla statua si consumano lo stesso”. Nel caso della mancanza di volontà a trattare un accordo da parte dei belligeranti, si starà verificando certamente un forte incremento della produzione di tutto ciò che possa servire per combattere. È un giro di denaro, quello che si muove di conseguenza, che a molti “signori della guerra” interessa che esse durino il più possibile. Anche perchè pochi ma potenti burattinai che restano nell’ombra, sono i reali beneficiari di quel lucro. Chi sono in realtà costoro non lo si saprà mai. “A pensar male si fa peccato ma a volte si indovina” . Tale concetto era caro a un personaggio pubblico che ora non c’è piu. Aveva fama di uno che di quelle cose se ne intendeva.