Le sculture di Nicola Rivelli: dalla Cina al Pan di Napoli

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

di Stefania Trotta

Il Pan – Palazzo delle Arti di Napoli, sembra un pianeta invaso da sfere crateriformi. Si tratta dei Cosmic Bullets di Nicola Rivelli, artista napoletano molto apprezzato in Cina, dove è stato celebrato con un francobollo dalle poste cinesi dopo aver realizzato la scultura simbolo, il Taishan kid, dei giochi olimpici nazionali.

Queste sculture, facenti parte della collezione La Ville Lumiere, realizzate prevalentemente in bronzo e terracotta, raccontano con la loro ossessiva presenza in ogni sala, di una forza metamorfica destinata ad evolversi per sopravvivere, che si trasforma liberando energia. Dalle classiche forme arcaiche, i Cosmic Bullets subiscono il fascino dello spazialismo, al loro interno infatti sono presenti diverse aperture, che sembrano l’espressione incontrollata provocata dalla furia di una forza interiore, quella umana. Non è un caso che in alcuni esemplari siano stati applicati, in prossimità delle aperture, delle decorazioni, che ricordano un po’ la tecnica del kintsugi, del riparare con l’oro, in questo caso quello rosso, il corallo.

L’artista – scrive la curatrice Carla Travierso – riesce a trasmettere emozioni invisibili, trasformandole in percezioni scultoree, che si offrono alla sensibilità dell’osservatore. L’opera genera in noi sentimenti e la verità diviene la vera bellezza; riconosciamo questi vuoti come spazi nei quali penetrare”.Tra queste lanterne dorate che in occasione del finissage hanno reso, le ampie sale del primo piano del Pan teatrali, con punti di luce sprigionati dalle opere, la generosa esposizione ha previsto anche altri tipi di sculture. Nella sala attigua infatti erano presenti una selezione di opere del ‘Mondo del Corallo con Enzo Liverino’, dei chiari riferimenti, creando una comunicazione tra cultura occidentale ed orientale, alle forme che appartengono sia alla tradizione napoletana che a quella cinese, come vulcani, corni e orsacchiotti.

Al centro delle sale poi era presente sempre un’opera appartenente alla serie facente parte della Collezione Kamasutra Liquido, in cui grandi strutture filiformi e colorate, quasi aracnidi, si ergevano nello spazio imitando le classiche pose della letteratura sancrita sull’amore.

Il percorso continuava con una sala dedicata ad una delle opere per estensione più colossali dell’artista, facente parte della Collezione ‘A Napoli Regina – Tacem Artifici’ che riproduce come la scenografia di un piano sequenza, tutta la costa napoletana dipinta dal mare, esposta in passato anche in Cina e al Museo Filangieri.

Infine in quella che si legge essere la sala dei lavori in corso, Rivelli omaggia numerosi artisti come Fontana, Giacometti, Kounellis, Modigliani e persino Bud Spencer, con dei busti, raccolti in semicerchio, quali testimonianza di un passato a noi vicino che ci osserva, che ci scruta. Un viaggio nel mondo di un artista, fautore di interscambio culturale tra Italia a Cina, progetto raccontato nel libro Passaporto per la Cina.

L’intenzione dello scultore, – prosegue Carla Travierso – è quella di dedicarsi all’anima dell’uomo, per lui intangibile, impossibile da rappresentare attraverso l’uso della materia, ma che si può evocare attraverso l’elemento del “vuoto”. Educare al vuoto diventa una priorità fondamentale, il compito primo cui deve adempiere l’artista. Ma l’anima è anche pienezza. Nasce e cresce nel vuoto e riempie immediatamente questa “forma” di una peculiare presenza di spirito e di vita; è una nuova sostanza, che sostituisce la vacuità di una supposta pienezza, ingenuamente definita dalla negazione del dolore, nella vita dell’uomo.