Le seconde vite delle Certose, a Capri si presenta il libro curato da Gemma Belli e Alessandra Panicco

I Musei e Parchi Archeologici di Capri ospitano nella sede della Certosa di San Giacomo la prima presentazione del volume Le seconde vite delle Certose. Il patrimonio italiano dell’architettura certosina nell’età contemporanea, edito dalla casa editrice Allemandi a cura di Gemma Belli e Alessandra Panicco. Ai saluti istituzionali del sindaco di Capri Paolo Falco, seguirà l’introduzione del direttore delegato dei Musei e Parchi Archeologici di Capri Luca Di Franco. Presenterà il volume Fabio Mangone, professore ordinario dell’Università di Napoli Federico II, grande specialista di architettura medievale e moderna e soprattutto ampio conoscitore della storia edilizia di Capri. Sarà presente una delle curatrici, Gemma Belli.

Il volume, fresco di stampa, raccoglie gli atti di un importante convegno tenutosi proprio a Capri, nella Certosa di San Giacomo, il 13 e 14 settembre 2024 nell’ambito di un progetto promosso dal Politecnico di Torino e dall’Università di Napoli Federico II. L’incontro era dedicato allo studio della storia e delle trasformazioni architettoniche delle certose italiane tra Otto e Novecento. Dopo le soppressioni imposte alle comunità religiose i monasteri certosini hanno attraversato una lunga fase di crisi, con esiti diversi. Durante le due giornate si sono esplorati in modo comparativo i risultati di questi processi di adattamento, in una prospettiva di tutela e di valorizzazione.

È molto importante offrire al pubblico – racconta il direttore delegato Luca Di Franco – la presentazione di un libro che racconta la storia più recente di uno dei monumenti simbolo della storia di Capri, divenuto oggi il polo culturale e museale dell’isola. Oggi il Museo Diefanbach, il Museo Archeologico, spazi espositivi e polifunzionali popolano gli ambienti della più antica Certosa di San Giacomo in un racconto pluristratificato nel tempo. Grazie a questo volume Capri è contestualizzata all’interno di un patrimonio architettonico a scala nazionale. Siamo molto lieti di ascoltare le parole di Fabio Mangone e della curatrice Gemma Belli e di accogliere la prima presentazione del volume nella Certosa di San Giacomo durante le festività natalizie.

I Musei e Parchi Archeologici di Capri gestiscono la Certosa di San Giacomo con il Museo Archeologico di Capri, Villa Jovis, Casa Rossa, la Villa di Damecuta, Grotta Azzurra e la Villa di Gradola.