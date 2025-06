“Le Spose Bizzarre”: una notte da favola firmata Carmine Frongillo

Moda, musica, spettacolo e atmosfere da sogno per l’evento più atteso dell’estate: sabato 5 luglio arriva “Luna di Miele – Luxury Event”, una serata esclusiva firmata dal creativo architetto Carmine Frongillo, ideatore delle “notti magiche” che incantano il pubblico con scenografie mozzafiato, arte sartoriale e intrattenimento d’eccellenza.

«Sarà una serata di emozioni, colori e sorprese – spiega Carmine Frongillo –. “Luna di Miele” è il nostro omaggio all’amore, alla creatività e alla bellezza. Vogliamo regalare ai nostri ospiti un’esperienza sensoriale fuori dal tempo, tra arte, gusto e suggestioni sceniche».

Il cuore pulsante della notte sarà lo spettacolo “Le Spose Bizzarre” ideato dallo stilista Gianni Cirillo, un’esplosione di creatività e arte sartoriale in cui modelle sfileranno con abiti artigianali unici, realizzati con stoffe pregiate e colori intensi, frutto di un lavoro stilistico originale e visionario. Il tutto sarà completato dalle creazioni artistiche per capelli e make-up, con uno styling firmato Filippo Piscopo.

A dare ulteriore magia alla passerella saranno le coreografie e le scenografie di Monica De Stefano, artista della bellezza visiva, capace di trasformare ogni palco in un universo incantato. «Voglio portare in scena l’incanto dei sogni – racconta – con giochi di luce, elementi floreali e atmosfere oniriche, per lasciare tutti senza fiato».

A condurre la serata sarà Lorenza Licenziati, giornalista e conduttrice televisiva nota per il programma “In Città” su Telecapri, che racconterà in diretta i momenti più emozionanti e darà voce ai protagonisti della notte. «Sarà un’occasione per valorizzare le eccellenze del nostro territorio – dice la Licenziati – e per far vivere al pubblico una favola moderna».

Musica e intrattenimento non mancheranno grazie al coinvolgente DJ set di Nino Spillo e al live show di Genny, artista poliedrico che promette ritmo e spettacolo. L’accoglienza sarà degna di una fiaba: modelle in costumi scenici bizzarri accoglieranno gli ospiti con una parata che darà il via a un’esperienza immersiva, accompagnata da effetti speciali e fuochi pirotecnici.

La location dell’evento è la suggestiva Luna di Miele, a un chilometro dall’uscita tangenziale Varcaturo, trasformata per l’occasione in un regno incantato. L’ingresso alla serata è previsto dalle ore 22:00 con drink incluso. Per chi volesse vivere appieno l’atmosfera della serata è possibile partecipare anche alla cena, dalle ore 20:30

Il menù firmato dallo chef prevede: antipasto, tocchetti di polpo scottati al vapore con pepite di patate e croccante di sedano, salmone marinato al sale con stracciata di bufala, code di gamberetti al vapore in emulsione di rughetta e grana, centrotavola di zeppoline fritte al timo, gnocchi di patate con pistacchi e gamberi, dolce, Falanghina D.O.C. “Abbiamo voluto un menù raffinato, che valorizzasse i sapori del mare e l’eleganza della cucina mediterranea”, commenta l’architetto Frongillo, che ha curato ogni dettaglio dell’evento, dalla mise en place alle luci. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3452110200. È consigliato un abito elegante.

“Le Spose Bizzarre sarà molto più di un evento – conclude Carmine Frongillo – sarà una notte dove ognuno potrà sentirsi protagonista della propria favola”.

M.O.