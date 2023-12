Le Stelle di Capodimonte, serata natalizia all’Osservatorio. Il bilancio di Marcella Marconi, giunta alla fine del mandato

L’Inaf, Osservatorio Astronomico di Capodimonte, annuncia per venerdì 15 dicembre l’evento “Le Stelle di Capodimonte“, una speciale serata natalizia patrocinata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli. Il programma prevede alle ore 20 la consegna del premio Ernesto Capocci Scientific Award” per il miglior articolo scientifico nel campo dello studio dei corpi del Sistema solare a Paolo Simonetti. “La giuria dell’edizione 2023 del premio – si legge nella motivazione -, composta dall’astronoma Zelia Dionnet dell’Istitut d’Astrophysique Spatiale di Parigi, dal primo tecnologo Vincenzo Della Corte dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e dalla professoressa Laura Inno dell’Università di Napoli Parthenope, ha deciso di premiare la qualità del lavoro di Simonetti, un giovane astronomo bellunese che lavora all’Osservatorio di Trieste, l’originalità dell’argomento trattato e il potenziale impatto scientifico anche relativamente a possibili studi di abitabilità planetaria. Lo studio presentato da Simonetti fa un significativo passo in avanti nella risoluzione di una delle domande più intriganti della moderna planetologia: la presenza di tracce di acqua liquida su Marte, oltre tre miliardi di anni fa quando il pianeta rosso aveva una temperatura ancor più bassa di quella media attuale di -64 °C. Alla premiazione interverranno gli eredi dell’astronomo Ernesto Capocci che hanno sostenuto l’istituzione del premio a vantaggio di giovani ricercatori che in Italia si distinguano con studi di punta nel campo dei corpi del Sistema solare”.

La serata continua con “Sei anni a Capodimonte e oltre”: colloquio di Marcella Marconi, direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Un bilancio e un commiato a conclusione dei suoi due mandati alla guida dell’Osservatorio; sei anni intensi per la crescita scientifica di Capodimonte e per una rilevante proiezione della più antica istituzione scientifica napoletana verso il territorio cittadino e regionale con attività culturali e didattiche di forte impatto.

Sarà quindi la volta di “Topside Brass Band”, concerto della US Naval Forces Europe and Africa Band. Dopo quattro anni torna a esibirsi all’Osservatorio la Band statunitense con un ampio repertorio di musica Jazz e Rhythm & Blues per augurare bei giorni di festa a tutti.

Seguiranno le osservazioni astronomiche del cielo di Napoli ai telescopi dell’Osservatorio con la collaborazione di Unione Astrofili Napoletani