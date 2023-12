Le storie infinite

È noto che se si mette molta carne sul fuoco, si rischia che una parte finisca per andare bruciata e un’altra per restar cruda. L’unica azione da intraprendere per evitare che ciò accada è quella di far eseguire le operazioni necessarie a più di uno chef, peraltro di quelli più che bravi. Attualmente a Bruxelles, sul fuoco di cottura i provvedimenti volti a regolare i paesi della UE nonché essa stessa, sono diversi. I pezzi di carne in preparazione provengono da più parti di quell’animale denominato Europa. Solo per indicare alcuni di essi, i più pregiati, al centro della griglia c’è un taglio di pregio, cioè la risoluzione delle questioni che stanno tenendo al palo il Patto di Stabilità. Fino a ieri, dopo due giorni di lavoro full immersion, i Ministri dell’ Economia presenti alla riunione non sono andati oltre lo scardinare alcune limitazioni alla riforma invocate dai paesi del nord Europa. Gli stessi che fino a poche ore prima avevano sostenuto con forza le proprie proposte. Per evitare di ripetere quante e quali fossero quelle riserve, può essere sufficiente disegnare al tratto le remore dei rappresentanti dei paesi cosiddetti frugali nei confronti di quelli con il cordone della borsa annodato meno stretto. È bene ricordare che questi ultimi sono tra l’altro quelli tra di essi maggiormente indebitati. Allo stato sembra che un passo avanti sia stato fatto. Esso dovrebbe portare a una soluzione che non scontenti nessuno, cioè condivisa, anche se a denti stretti. Non si potrà certo che lascerà contenti tutti, perché il pomo della discordia è l’aspetto finanziario e la sua tempistica. Sono questi ultimi che non hanno fatto mettere la parola fine a una questione così importante. Notizie ufficiali fanno sapere che una riunione straordinaria dell’ Ecofin si terrà entro il 21 prossimo e tratterà l’argomento Piano di Stabilità fino a che la partita non sarà chiusa. Non resta quindi che attendere un’ altra buona novella, questa volta non di tipo sacro. Gli altri bocconi del prete che sono sul fuoco, o almeno quelli che suscitano di più l’interesse dei commensali, sono le elezioni politiche e le nomine dei nuovi Gran Comis, che andranno a sostituire quelli per i quali i termini del mandato sono in scadenza. Quanti di essi si vedranno- qualcuno già si vede -investito da una di quelle missioni, all’inizio certamente non rivolgerà le proprie energie all’ incarico che gli è stato affidato, come sarebbe opportuno che facesse. Coltiverà invece il suo orticello elettorale fino all’ ultimo minuto utile. Gli aspiranti alle varie cariche sociali stanno uscendo ormai allo scoperto e i loro nomi vanno individuati nel Gotha degli alti esponenti della politica. Solo alcuni dei destinatari di quelle investire sembrano già individuati e delibati, se non a furor di popolo, quasi. Per questo motivo la Signora Von der Leyen resterebbe alla presidenza della Commissione Europea, mentre a presiedere la BEI, Banca Europea per gli Investimenti andrebbe l’attuale ministro economico spagnolo, la Signora Calvino, in sostituzione del tedesco Hoyer. Poi, a primavera, ci saranno i veri e propri combattimenti all’arma bianca nei vari paesi della UE per eleggere i propri rappresentanti a Bruxelles. Sul come si articoleranno, al momento non è azzardabile alcun pronostico. Una considerazione è comunque necessario farla. La signora Von der Leyen ha affidato il mandato al Professor Mario Draghi, Italiano e la maiuscola non è un refuso, perché ridia slancio alla Casa Comune. Di conseguenza gli italiani, entro cerri limiti, possono contare con una certa tranquillità sul fatto che, nei limiti del lecito, l’ex Premier farà al meglio ciò che può e deve essere fatto nei confronti del Paese. Ciò riferito, appare ancora più chiaro che il 2O24 non sarà un anno in cui i paesi della UE e essa stessa potranno navigare in acque calme e a vele spiegate. L’augurio che ciascuno degli europei deva fare agli altri è che non vengano fuori altre avversità di qualunque genere. Senza esagerare, se ciò si avverasse sarebbe già un risultato notevole e darebbe fiato almeno all’Occidente per poter continuare la faticosa risalita.