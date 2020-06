Le strutture extra-alberghiere escluse dal bando della Regione a De Luca: Ignorato il nostro ruolo, adesso basta

“Il presidente della Regione nella sua conferenza video ha annunciato la pubblicazione di un bando a favore di alberghi, agenzie di viaggio e B&B iscritti alle Camere di commercio. Ebbene, qualcuno lo avvisi che in base alla legislazione della Campania, che peraltro lui ha migliorato nel corso di questa legislatura, i B&B in Campania non possono avere personalità giuridica e, per conseguenza, l’esercizio della loro attività è legata alla presentazione di Scia al Comune (unico ente deputato a ricevere e curare l’istruttoria delle domande) da parte di un membro del nucleo familiare, che, quindi, la esercita, esclusivamente, a mezzo del codice fiscale, emettendo regolare ricevuta ad ogni pagamento ricevuto e pagando, per conseguenza, ogni dovuta tassa e tributo”. Inizia così un documento rivolto a Vincenzo De Luca dal Coordinamento delle Associazioni Territoriali Extra-alberghiere della Campania nel quale si ricorda che “che questa modalità, peraltro, fedele al modello anglossassone da cui è derivata, ha generato ed alimentato negli anni una formidabile economia di prossimità, di cui hanno beneficiato le famiglie, la filiera turistica e soprattutto il territorio circostante; e che si tratta di un modello di partecipazione, culturale, di più equa distribuzione della ricchezza, insomma, di sviluppo turistico, propriamente campano”.

Il Coordinamento fa presente che “pur non essendo imprese, le strutture extralberghiere con codice fiscale sostengono gli stessi adempimenti previsti dalla legislazione attualmente vigente per quelle con partita Iva (canone Rai speciale, Siae, maggiorazione della Tari, normative antincendio, profilassi per la legionella eccetera)” e che “B&B e Case vacanze sono in Campania oltre 7.000 e offrono la metà dei posti letto nella regione”. “Gli alberghi – si fa ancora notare – hanno già beneficiato grazie anche al Decreto Rilancio, e non solo, di varie misure di favore (abolizione Imu, Tari, costi fissi Utenze, Bonus vacanze, contributi agli stagionali etc.)”. “Qualcuno lo avverta – prosegue la nota – che il bando che si appresta a pubblicare, pur rallegrandoci per le misure contenute a favore di altri soggetti essenziali della filiera turistica, è un ulteriore affronto ad una categoria che da, almeno, 15 anni ha contribuito al benessere di questa Regione senza chiedere alcun sussidio, finanziamento e/o agevolazione.

Qualcuno lo avverta che la misura è colma ed adotteremo ogni manifestazione, ogni azione, pacifica, civile, responsabile, nel rispetto delle norme, soprattutto in questo momento di grave difficoltà per tanti, al fine di rendere noto il nostro dissenso. Qualcuno lo avverta… finchè esistiamo”. Il documento recala firma di Aldo Avvisati, portavoce del coordinamento e presidente Arevod – Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità intorno al Vesuvio; Francesco Di Fraia, presidente Vesuvio Family House – B&B’s and Incoming Association; Delia Di Maio, presidente Astar Associazione stabiese attivita’ ricettive; Roberto Sbrizzi, presidente Associazione Pompeiana Affittacamere e Bed & Breakfast; Ariano Guida, responsabile Legambiente Turismo Campania e Cilento, Vallo di Diano, Alburni; Elia Rosciano, responsabile Host Italia – sez. Napoli.