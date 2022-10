Le ultime due “perle” della collana dei Rapporti sulle infrastrutture e mobilità sostenibili di Giovannini. Un apporto all’inestimabile “credo” di Draghi

di Claudio Quintano*

Dopo le integrazioni del sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) del 18 e del 19 ottobre, di cui la Comunicazione del Ministero, tenuto conto delle finalità assolte già dalla inziale diffusione informativa già ha dato ampio conto continuo, – consentendo approfondimenti di studio e ricerca importanti in questa fase di transizione ministeriale. D’altra parte e, più in generale, è notevole l’apporto della diffusione dei saperi e delle competenze attivanti tasselli della formazione continua, ricorrente e permanente che investe gli alti livelli del life long learning, per il conseguimento dei nuovi titoli di studio legati alla sostenibilità di nuovi tipologia della contabilità pubblica con il rispetto sostanziale continuo e dettagliato, dei canoni scrupolosamente collegati agli interventi dell’ Agenda 2030 dell’ONU” -vedi, ad esempio i recenti corsi di economia green del Suor Orsola Benincasa ai quali si è fatto riferimento l’altro ieri, nel secondo lavoro in seguito citato – Notevoli sono gli effetti diffusivi e a cascata. È ovviamente, della comunicazione specializzata della stampa nazionale ed internazionale, di cui fa parte ildenaro.it diretto da Alfonso Ruffo

Si è in debito solo degli ultimi due comunicati del Ministro Giovannini. Come aveva già anticipato, ieri 20 ottobre ed oggi 21 sono stati pubblicati due importanti rapporti:

il primo, guarda al futuro delle politiche urbane di competenza del Ministero nell’ottica dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (qui)

il secondo , uscito oggi, analizza le prospettive future della mobilità e della logistica qui)

Come annota lo stesso Ministro “ambedue contengono analisi molto interessanti, basate su dati ed elaborazioni originali, oltre che raccomandazioni per le future politiche”. (come sempre) aggiungo:

Si tratta di poderosi apporti al nuovo Governo ed al Paese

*Docente straordinario di Le misure del domani per raggiungere gli obiettivi ONU sulla sostenibilità presso l’ Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e già Rettore dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” (2010-2016)