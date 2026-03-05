Le vere assenti di questi tempi: lealtà e coerenza

L’ostilità di tutte o quasi le nazioni nei confronti dell’Iran, sta assumendo connotati ben più inquietanti delle sole risposte, di ogni genere, che stanno ritornando puntuali ai mittenti. Per chiarire ancor meglio il significato di tale concetto, può tornare utile la somiglianza del suo contenuto con l’azione di una bomba a grappolo: quando colpisce il bersaglio, quest’ ultima rilascia tante schegge a 360° che raggiungono di conseguenza altri bersagli. Così sta accadendo che, seppure quelle scaglie siano in buona parte immateriali, i danni che provocano risultano altrettanto gravi di quelli causati dall’ordigno da cui provengono. Dopo che ieri sono state sgrossate le conseguenze più immediate e evidenti dell’attacco degli USA, è opportuno approfondire la loro valenza anche per quanto riguarda la loro persistenza. Il problema principale da cui scaturiscono disagi di ogni genere, soprattutto in Occidente, è principalmente lo scarseggiare di idrocarburi. Il varco di sbocco degli stessi per essere trasportati soprattutto verso la parte occidentale del mondo, è l’ormai più che noto stretto di Hormuz. Da esso non pervengono segnali, seppur vaghi, di quando quei luoghi faranno ritorno nello statu quo ante, cioè all’ingresso sempre aperto di quel varco. condizione che rendeva possibile alle petroliere che lo attraversavano di raggiungere le coste del Golfo Persico e quindi fare il carico di “oro nero”. Da questa osservazione, la necessità per i paesi privi di quella risorsa energetica di soddisfare le proprie esigenze ricorrendo a forme diverse di combustibile, si ricava che ogni indugio alla conversione della produzione energetica da fonti rinnovabili, va rimosso. In contemporanea deve essere compulsata con ogni mezzo anche l’attivazione di impianti “fai da te” per aziende e famiglie. Dando, per il tramite dell’ ENI una… “sferzata di energia” perché acceleri il passo della politica e della burocrazia al fine della prosecuzione del Piano Mattei. Con realismo va di fatto aggiunto che, allo stato, il vero ostacolo che si oppone alla corsa verso la produzione di energia da fonti alternativa è la scarsa se non nulla attività della classe politica e della macchina amministrativa che cerca di contrabbandare sceneggiate senza costrutto per allontanare da quel vulnus chì è realmente interessato al passaggio alle novità. Non è come chiedere l’impossibile, ma replicare in versione aggiornata quanto accadde nell’Ottocento con la scoperta della potenza del vapore: la Prima Rivoluzione Industriale ne fu figlia. Come spesso accade, l’ imput che meglio sostiene la deduziona appena esposta, proviene dalla popolazione che vive ai margini dei campi: “chi si approvviggiona per tempo, mangia all’ora stabilita”. Con l’augurio che, nel caso in specie, il cibo non si raffreddi o, ancora peggio, non raggiunga il giusto punto di cottura. Poche volte come nella situazione attuale sarà bene agire senza fantasticare ripensamenti o interventi che non avverranno mai.