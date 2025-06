Le violenze che dilagano nel mondo non sono facilmente classificabili

Non per fare un gioco con le parole, ma allo stato è divenuto indifferibile tentare di precisare a che tipo di gioco l’Umanità, più precisamente quanti si occupano dei suoi problemi con azioni congeniali alla democrazia, si stiano impegnando a cimentarsi. Sulla distanza di qualche anno dal loro inizio, le operazioni militari portate a termine per raggiungere i traguardi prefissati, sono diventate sempre più violente e indiscriminate. Provando a ricapitolare, tra poco più di un mese sarà passato un triennio che da Mosca iniziarono a arrivare strane notizie, subito apparse mendaci. Riguardavano la messa a punto di una “esercitazione militare speciale” dell’Armata Rossa, da svolgersi sulla linea del confine ucraino. Fu un espediente di Zar Putin che ricordò la guerra di Troia, quando il Cavallo di legno, varcata una porta di quella città, fece uscire dal suo interno i guerrieri greci. Così essi potettero mettere a ferro e fuoco senza grandi sforzi quella città. Altrettanto é accaduto alle milizie sovietiche che, dopo aver oltrepassato il confine del territorio scelto per svolgere l’esercitazione di cui innanzi, si sono presentati per gli invasori che sono ancora tutt’ oggi. Fin dall’ inizio, l’ “operazione speciale etc. etc.” si è rivelata come dal principio dell’ incursione si era presentata, un invasione per sottomettere Kijev a Mosca. Le armi non hanno ancora smesso di gracchiare nè è prevedibile che tanto potrà avvenire a stretto giro, che’ l’Ucraina sta scivolando di gran carriera nella condizione di un ammasso di rovine come se ne sono viste poche nel corso dei secoli. Quanto descritto va a aggiungersi all’enorme cimitero che sta diventando quello stato. Tanto innesca delle domande che non consentono risposte evasive, con buona pobabilità vertenti su cosa succederà ancora prima della fine di quella ecatombe. Se prima del conflitto l’Ucraina “valeva” in soldi l’ importo X, dopo l’apocalisse in atto, quale risulterà lo stesso aggiornato all’ epoca? Procedendo su quel sentiero, quanto occorrerà per ricostruire la stessa, aggiornandola agli standard dell’ epoca ? Ultima questione, propedeutica all’ inizio delle enunciazioni in tema; come e dove potrà essere reperita la provvista finanziaria necessaria alla bisogna? Tutto quanto riportato sopra induce a pensare che, a armi deposte, inizierà per chi sarà legittimato a operare, qualcosa di simile a una delle sette fatiche di Ercole. Per ora stop, con l’attenzione sempre al massimo! Del resto quella nazione è pur sempre in Europa e per ora sarà bene fare time out sul caso che la stessa non riuscisse a conservare l’indipendenza.