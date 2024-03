Le Zirre danno il benvenuto alla Primavera con tutti i colori della nuova collezione Assaj

Le Zirre danno il benvenuto alla Primavera con tutti i colori della nuova collezione Assaje e un immancabile appuntamento: giovedì 21 marzo a partire dalle ore 17 e fino alle 20 un pomeriggio all’insegna della bellezza e delle emozioni leggere che regala questa gioiosa stagione. È giunto il momento di rinnovare il look e scoprire le nuove tendenze della Spring Summer 2024 per sentirsi bene e in armonia con questa colorata stagione. Un evento che avrà luogo nello store di via Cavallerizza 39 inserito nel contesto del Distretto di Chiaia dove ovunque nel quartiere dello shopping napoletano sbocceranno fiori e momenti di allegria e condivisione con la gente. Proprio per incoraggiare amiche e clienti a sperimentare nuove possibili combinazioni e individuare e consolidare il proprio stile, durante l’evento sarà possibile usufruire di una consulenza d’immagine personalizzata mirata ad analizzare la singola figura e proporre suggerimenti validi e incisivi per valorizzarla al meglio. Oltre a stuzzichini e aperitivi made in Spring saranno servite anche pillole di curiosità sulle nuove tendenze in ambito fashion & beauty sempre in accordo alla propria persona. A tal proposito una sorpresa da non perdere: un mini workshop sul make up primaverile grazie al quale apprendere i segreti e “gli strumenti” furbi per ottenere un’allure fresca e luminosa. Il risultato sarà evidente nel set per shooting davanti al photo-booth allestito ad hoc per l’evento.

Un’occasione speciale per ammirare inoltre da vicino la nuova collezione di abbigliamento targata Le Zirre Napoli® per la Primavera! Tra capi e accessori ci saranno momenti unici per lo shopping con un regalo speciale alle ospiti dell’evento.

Obiettivo della giornata che dà il benvenuto alla Primavera è celebrarla con l’emozione di una nuova stagione pronta ad iniziare e promuovere l’importanza delle relazioni sociali dove il gioco di squadra nel quartiere Chiaia riveste una notevole importanza.